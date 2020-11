Je tu prvá VEĽKÁ PROGNÓZA: Katarína môže byť na ľade, meteorológ načrtol, ako bude vyzerať tohtoročná zima

Jeseň bola vo viacerých smeroch nadnormálna

Tohtoročná jeseň (september-november) sa podľa Matejoviča skončí ako teplotne aj zrážkovo nadnormálna. „Veľa zrážok sa vyskytlo najmä v októbri, v prvej polovici novembra sa počasie ustálilo, vyskytovali sa časté hmly a inverzie, na horách však bolo slnečno,“ zhrnul.

Katarína môže byť na ľade

Meteorológ v nasledujúcich dňoch neočakáva zásadnú zmenu počasia. „Od juhozápadu by k nám mal prúdiť teplejší a vlhkejší vzduch, aj preto sa oblačné a hmlisté počasie udrží aj v ďalších dňoch,“ uviedol.

V závere nasledujúceho týždňa sa však počasie predsa len zmení. „Prognostické modely naznačujú, že situácia by sa mala zmeniť po 20. novembri, kedy by k nám mal od severozápadu preniknúť studený morský vzduch. Je možné, že bude aj arktického pôvodu, čo by znamenalo, že s prvým snehom by sme sa mohli stretnúť krátko pred Katarínou, čiže Katarína môže byť na ľade. Nie je vylúčené, že sneženie sa vyskytne aj v nížinách a môže sa vytvoriť aj snehová pokrývka, viac snehu napadne v horských oblastiach. Je to však ešte pomerne ďaleko a modely to budú spresňovať,“ podotkol Matejovič.

Aká bude zima?

Meteorologická zima odštartuje 1. decembra. Matejovič na základe dlhodobých prognóz avizuje, že by mala byť ako celok teplotne nadnormálna. „Jej odchýlka by mala byť asi 1 až 2 °C nad dlhodobým priemerom,“ spresnil a doplnil, že relatívne najchladnejším mesiacom by mal byť december, najteplejším zas január.

Predpokladané teplotné odchýlky v Európe v decembri 2020 Zdroj: ECMWF

„Teplotne nadnormálne počasie by potom malo pokračovať aj vo februári. V decembri by mal do strednej Európy častejšie prenikať od severozápadu chladnejší vzduch, v januári by sa mala zase viac presadzovať azorská anticyklóna. Preto zima môže byť teplotne rozdielna na horách a v nížinách,“ načrtol odborník.

Predpokladané teplotné odchýlky v Európe v januári 2021 Zdroj: ECMWF

Ak sa bude nad stredoeurópskym vnútrozemím udržiavať vyšší tlak, podľa Matejoviča sa môžu vyskytovať inverzie a v takom prípade bude v nižších polohách chladnejšie ako na horách. „Také situácie sa v zime vyskytujú pomerne často. Nie je však vylúčený ani prechodný vpád veľmi studeného pevninského vzduchu, ktorý môže ovplyvniť priemernú teplotu zimy. Také epizodické situácie sa však na tak dlhú dobu nedajú predpovedať,“ uzavrel meteorológ.