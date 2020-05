Väčšia hrozba pre Slovensko ako KORONAVÍRUS?: Zasiahlo nás extrémne sucho, hrozivé varovanie klimatológa

V súčasnosti prežívame na väčšine územia Slovenska výnimočné až extrémne sucho, na niektorých miestach dosahuje deficit pôdnej vlahy až 60 mm. Rovnako strácajú výdatnosť aj podzemné vody a pramene. Matejovič tiež dodáva, že sucho spôsobuje prevládajúce anticyklonálne počasie.

Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu na začiatku mája podľa pozorovaní Slovenského hydrometeorologického ústavu Zdroj: SHMÚ

V počasí sa črtá zmena

„Tlakové výše, ktoré sa udržiavajú nad Európou, blokujú postup frontálnych systémov od západu. Navyše zrážky, ktoré sa vyskytujú, sú buď málo výdatné, alebo majú podobu lokálnych prehánok a búrok,“ skonštatoval klimatológ s tým, že aktuálne prognostické modely nenaznačujú, že situácia by sa mala v dohľadnom čase výraznejšie zmeniť.

„Počasie by malo byť v nasledujúcich dňoch síce premenlivé, teplé dni by sa mali striedať s chladnejšími, pričom pri prechode frontov by sa mali vyskytnúť aj zrážky, no ich výdatnosť by nemala byť veľká. Najvyššie úhrny zrážok by sa mali vyskytnúť v severnej časti nášho územia, no v nížinách juhozápadného Slovenska by dážď nemal byť výdatný a celkový úhrn zrážok by tu mal do polovice mája dosiahnuť 10 až 20 mm,“ avizuje expert.

Situácia v zdrojoch podzemnej vody zo dňa 5. mája podľa meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu Zdroj: intersucho.sk

V lete môžu nastať problémy aj so zásobovaním pitnou vodou

Matejovič upozorňuje, že ak sa ani v druhej polovici mája nevyskytnú výdatnejšie zrážky, situácia môže byť veľmi kritická. „Treba si uvedomiť, že až 80 percent zdrojov pitných vôd pre potreby obyvateľstva pochádza z podzemných vôd. Ak sa ani v lete nevyskytnú výdatnejšie zrážky a bude navyše teplo, sucho tak môže ohroziť nielen úrodu, ale môžu nastať problémy aj so zásobovaním pitnou vodou,“ uzavrel klimatológ.