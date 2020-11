Hádka v parlamente! VIDEO Mazurek sa pustil do poslanca zo SaS: Padali vyhrážky aj strkanice

BRATISLAVA - Opäť bolo v parlamente rušno. Počas toho, ako rozprával odsúdený poslanec z ĽSNS Milan Mazurek, poslanec Miroslav Žiak zo SaS si na papier napísal "urevaný nácek". To vyprovokovalo všetkých kotlebovcov.

O incidente informoval sám poslanec Žiak, ktorý to popísal na sociálnej sieti. "Dnes som si dovolil napísať na papier pri vystúpení poslanca Mazureka nápisom UREVANÝ NÁCEK Počas toho ako rozprával, že my sme fašisti... Čo ho podnietilo ešte väčšmi rozprávať počas jeho rozpravy o tom, že my sme fašisti," napísal Žiak.

Mazurek sa mal na Žiaka zahnať a padli aj strkanice. "Najskôr sa na mňa zahnal, následne prišiel za mnou a strčil do mňa spôsobom takým, že ako rozhodca by som udelil minimálne žltú kartu, následne prišiel ochrankár Suja a vytrhol mi môj papier surovo z rúk," opisuje Žiak s tým, že počas toho, ako si išiel sadnúť, sa mu dokonca kotlebovci vyhrážali. "Ako uviedol poslanec Polák, mám si vraj požiadať políciu o ochranu mojej osoby. Čo myslíte, mám žiadať políciu?" dodal Žiak.

Zdroj: FB/Miroslav Žiak

Bývalý černákovec

Milan Mazurek je pritom právplatne odsúdený za rasistické reči v rádiu. Známou firmou je aj poslanec Miroslav Suja. Ten bol kedysi pravou rukou bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka. Suja v Detve vlastní niekoľko nehnuteľností a veľkú haciendu. V posledných župných voľbách kandidoval za Kotlebovu ĽSNS. Informoval o ňom aj zavraždený novinár Ján Kuciak.