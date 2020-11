Toto už je priveľa: Poslanec po konflike s Mazurekom terčom vyhrážok, má ísť o prívržencov ĽSNS

"Dnes som si dovolil napísať na papier pri vystúpení poslanca Mazureka nápisom UREVANÝ NÁCEK Počas toho ako rozprával, že my sme fašisti... Čo ho podnietilo ešte väčšmi rozprávať počas jeho rozpravy o tom, že my sme fašisti," písal včera na sociálnej sieti Žiak. Do poslanca sa so slovami "Poď sem, poď sem," následne pustil opozičný Mazurek.

Vlna nebezpečných vyhrážok a vulgarizmov

Poslancovi však po tomto incidente začalo do e-mailovej schránky a na sociálnej sieti chodiť čoraz viac nebezpečných správ a vyhrážok, ktoré podľa SaS pravdepodobne pochádzajú od priaznivcov ĽSNS. "Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje vyhrážky a urážky na poslanca NR SR z SaS Miroslava Žiaka za neprijateľné a odsudzuje takéto konanie prívržencov fašistickej strany v parlamente," poskytla stanovisko SaS.

"Ty špinavý vy***aný k***t; Mohol ti pán Miroslav Suja roztrepať papuľu; Ty sa v Prievidzi neukazuj, to čo nedokončil Mazurek, dokončíme my; Keď ťa stretnem, rovno ťa opaľujem." To sú len zlomky vulgarizmov, ktoré poslanec dostal po tomto incidente formou e-mailu alebo správy na sociálnej sieti.

Príklad jednej z mnohých správ Zdroj: Facebook

Poľovačka na poslanca a vyhrážky rodine

Žiak povedal, že správy mu chodia už od včerajška a vyhrážajú sa dokonca aj jeho rodine. „Od včerajšieho incidentu s Milanom Mazurekom dostávam stovky správ, kde sa mi fanúšikovia ĽSNS vyhrážajú, že ma zbijú, prípadne, že si to odskáče moja rodina. Z nevinného papierika sa stala poľovačka na mňa ako poslanca, len preto, že som si dovolil postaviť sa pred rečnícky pult, kde kričal fašista," píše poslanec, ktorý sa obáva o svoju bezpečnosť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zvažuje policajnú ochranu a trestné oznámenie

"Keď urážal v pléne premiéra Igora Matoviča on, nikto sa mu veru nevyhrážal, že sa má báť o svoj život. Je hrozné, že sa postupne máme začať báť akokoľvek oponovať tejto fašistickej strane. Na základe viacerých vyhrážok preto zvažujem možnosť požiadať o policajnú ochranu a podanie trestného oznámenia,“ uzavrel Žiak.

VIDEO Včerajší incident v parlamente: