Parlament čaká mimoriadna schôdza o referende: Inicioval ju Smer a bude už zajtra

BRATISLAVA - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, ktorú inicioval opozičný Smer-SD, bude v stredu (2. 12.). Uviedol to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO). Smer-SD navrhuje, aby poslanci schválili uznesenie o vyhlásení referenda. Schôdza sa podľa odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR začne o 14.00 h.

V referende by sa chcel Smer-SD pýtať občanov, či sú za to, aby poslanci prijali ústavný zákon o skrátení ôsmeho volebného obdobia NR SR tak, aby sa parlamentné voľby konali do 30. júna 2021. Poslanci svoj návrh odôvodňujú chaosom v boji proti pandémii nového koronavírusu.

"Rozhodnutia a opatrenia vládnej moci sú neprofesionálne pripravované a nepredvídateľné, často sú predmetom zmien a opráv," píšu v návrhu. Vláda takisto podľa nich nie je schopná prijímať s reštriktívnymi opatreniami také kroky, ktoré by eliminovali alebo zmierňovali ekonomické či sociálne dosahy.

Opatrenia v boji proti pandémii podľa opozície často porušujú ľudské práva a nemajú nevyhnutný právny základ. Kritizuje aj celoplošné testovanie, ktoré bolo podľa nej spojené s hrubým ignorovaním Ústavy SR. Vláda tiež podľa návrhu zanedbáva čerpanie fondov EÚ.