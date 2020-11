Dojímavé VIDEO, Kollár opäť prehovoril z nemocnice: Zásadný odkaz ľuďom, ktorí mu zachránili život!

Pomáhal mu pár, ktorý akurát išiel do služby

Kollár v úvode nového videa spomína to predošlé, v ktorom ďakoval za záchranu jeho života a tiež to, že ušiel hrobárovi z lopaty. Vtedy ešte nevedel identitu ľudí, ktorí mu pomohli po nehode. Dnes je všetko naopak a poďakoval sa osobne aj im. "Pomáhali mi dvaja neznámi záchranári, tak sa mi podarilo zistiť kto to bol," povedal Kollár pričom povedal, že pár, ktorý Kollárovi pomohol bol akurát na ceste do služby.

"Bol to človek, ktorý robí operátora v zdravotníckom systéme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a som skalopevne presvedčený, že takto nezištne by sa zachovala väčšina nášho národa a bez medializácie," pochvaľoval si pomoc a iniciatívu ľudí Kollár.

Nehoda z konca októbra

Kollár je v nemocnici po dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu 24. októbra na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Už absolvoval aj operáciu, ktorá podľa slov jeho hovorkyne Michaely Jurcovej dopadla úspešne. Po nehode mal zlomený druhý krčný stavec. Zranili sa aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Záchranári pomáhali štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia.