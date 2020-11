Bratia (†44, †42) a ich mama (†74) neprežili KORONAVÍRUS: Rodina je na kolenách, dojemný čin blízkej osoby

Sedemdesiatštyriročná Gladys Lewisová podľahla covidu-19 v nemocnici Royal Glamorgan Hospital. V piatok, deň po jej smrti, naposledy vydýchol jej 44-ročný syn Dean. Brit sa z koronavírusu zotavoval v domácej karanténe. Ostali po ňom tri deti. K tretej tragédii v rodine došlo v pondelok, kedy na koronavírus zomrel Deanov o dva roky mladší brat Darren.

Nešťastie zdrvilo celú rodinu i blízkych priateľov. Alison Hagginsová sa však rozhodla pomôcť a založila peňažnú zbierku. Financie z nej majú rodine pokryť náklady spojené s pohrebmi. Hagginsovej sa dovedna podarilo vyzbierať v prepočte vyše 5 200 eur, ktoré sú určené pre Debbie, sestru Deana a Darrena, tiež pre Davida, vdovca po Lewisovej.

„Nebolo pochýb o tom, že potrebujú pomoc. A to finančnú i emocionálnu,“ povedala Alison. „Je to nočná mora, čo sa stalo. Viem, do koľkých zbierok rodina v minulosti prispela. Bolo správne, že teraz sme sa takto spojili aj my,“ dodala Hagginsová, ktorá chce rodine zohnať čo najviac peňazí na tri pohreby a ďalšie veci, ktoré bude potrebovať.

Deanova manželka Claire uviedla, že malú útechu nachádzajú aj v kondolenciách. „Ako rodina sme veľmi vďační za každého jedného človeka, ktorý nám ponúkol akúkoľvek pomoc. Určitú útechu nachádzame aj v správach, ktoré sme dostali,“ povedala vdova po Deanovi.