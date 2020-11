Prvé VIDEO Borisa Kollára z nemocnice: Ušiel som hrobárovi z lopaty! Pomoc kamarátke je vraj v pohode

BRATISLAVA - Predseda parlamentu Boris Kollár zverejnil na sociálnej sieti prvé video po nehode, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami. Jeho zranenia boli vážne a zatiaľ je otázne, kedy sa vráti do práce. Poďakoval všetkým, ktorí mu pomohli a vyjadril sa aj k ceste počas zákazu a misske v jeho aute.

Z videa bolo evidentné, že Kollár má bolesti, mal problém s dýchaním a ťažko sa mu hovorilo. Napriek tomu sa rozhodol, že sa poďakuje a vyjadrí sa k ďalším skloňovaným témam ako je porušenie zákazu vychádzania či spoločnosť missky Miroslavy Fabušovej v aute.

Ušiel som hrobárovi z lopaty

Osobne sa poďakoval najmä svojim ochrankárom, ktorí boli takisto počas nehody zranení a museli ich ošetriť. "Napriek tomu, že boli zranení poskytli mi prvú pomoc," povedal. Poďakoval sa aj neznámym zdravotníkom, ktorí mu pomohli na mieste i všetkým lekárom, ktorí ho dali dokopy. "Naozaj ma vytrhli hrobárovi z lopaty a urobili to tak, že sa snáď budem môcť čoskoro vrátiť späť do života."

Pomoc kamarátke je v pohode

Prečo bol v aute a ešte k tomu s misskou Fabušovou? "Prešlo nejakých desať jedenásť dní. Mal som veľmi veľa času, aby som si mohol vymyslieť nejaký prikrášlený príbeh, ktorý by sa krásne prezentoval, ale ja takýto nie som. Aj keď to vyzerá hocijako, ja sa postavím a poviem ako to bolo," povedal Kollár.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

V aute počas zákazu vychádzanie bol podľa jeho slov preto, lebo šiel synovi po školskú tašku do Mostu pri Bratislave, kde žije jeho matka. "Platia nejaké výnimky. Jedna z nich je, že sa môžete starať o zverenú osobu a ja som mal malého Artura doma," povedal. "Na toto platí výnimka pre každého jedného občana." Odtiaľ sa vracal cez Dunajskú Lužnú domov. "Tade chodím vždy, lebo sa napájam na diaľnice, keď idem smerom cez mosty," vysvetľoval Kollár.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

"V tom čase som si volal s kamarátkou, ktorá mi mala zháňať nejaké veci. Hovorím, že akurát idem okolo teba. Požiadala ma, či ju nekopnem do mesta. Aby ste tomu rozumeli, ja ju odveziem do lekárne, ona sa vráti taxíkom. Tak som, samozrejme, neodmietol. Nemám s tým absolútne žiadny problém, tak som ju zobral a mali sme nehodu, odvtedy už všetko viete," dodal na adresu nehody.