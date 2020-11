Predsedu parlamentu Kollára prepustia z nemocnice do domácej liečby: Už je známy presný termín!

"Po dnešnom rozhovore s pánom Kollárom sme sa dohodli, že vzhľadom na to, že je jeho zdravotný stav natoľko dobrý, že si už nevyžaduje ďalšiu hospitalizáciu na lôžku, bude zajtra prepustený do domácej liečby," povedal Delej.

Podľa nedávno medializovaných informácií sa Boris Kollár dostal do konfliktu aj s vrchnou sestrou oddelenia. Príčinou mali byť návštevy na Kollárovej izbe. "O slovnom konflikte medzi pánom Kollárom a vrchnou sestrou oddelenia som bol informovaný pánom Kollárom. Bola pri tom prítomná aj námestníčka pre ošetrovateľstvo. Nasledujúci deň som si vypočul aj stanovisko vrchnej sestry oddelenia. Vyčítal som jej neprofesionálny prístup správania sa k pacientovi a vzhľadom na informácie, ktoré som mal, by som postupoval rovnako aj v prípade, ak by nešlo o p. Kollára, ale o akéhokoľvek iného pacienta," informoval Branislav Delej.

Zákaz návštev v Nemocnici Sv. Michala platí od 14. júla. Ako potvrdil Branislav Delej, výnimku môže udeliť primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár, ktorý zváži všetky podmienky na vydanie takéhoto povolenia. "Pán Kollár ošetrujúceho lekára o svojich návštevách informoval a pri všetkých musela byť dodržaná podmienka prísnych protiepidemiologických opatrení," doplnil Delej.

Predseda parlamentu leží na na nadštandardnej izbe, ktorá je prioritne určená pre vládnych činiteľov, nakoľko spĺňa bezpečnostné kritériá pre pacientov, ktorých hospitalizácia si vyžaduje špeciálne režimové opatrenia. "Izba je ponúkaná aj v komerčnom cenníku Nemocnice sv. Michala ako nadštandardná izba za príplatok 20 Eur na deň. V prípade, že nie je využívaná vládnymi predstaviteľmi je plne dostupná pre ktoréhokoľvek pacienta, ktorý si takúto hospitalizáciu uhradí," informoval Branislav Delej. Boris Kollár ako druhý najvyšší ústavný činiteľ mal 24. októbra vážnu autonehodu v Bratislave.