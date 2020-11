Čudná politická nominácia Sme rodina: Na NDS sa utáboril bývalý člen ŠTB a Kollárova pravá ruka

Informoval o tom portál HN online. Do pozície v dozornej rade NDS sa totiž potichu dostali dvaja ľudia, ktorých minulosť určite púta pozornosť. Vyšlo najavo, že ich úspech môže byť dôsledkom politickej nominácie a intervencie Borisa Kollára ako predsedu Sme rodina. Ide o prešovského podnikateľa Jozefa Dušenku a bývalý člen komunistickej Štátnej bezpečnosti Dušan Grňo. Toto by bolo rozhodne v rozpore s filozofiou premiéra Igora Matoviča, ktorý pred voľbami a ešte v opozícii hlásal kritiku voči politickým nomináciám, hlavne ak išlo o štátne orgány ši spoločnosti.

Pri nástupe do premiérskej stoličky navyše opakoval, že bude politiku robiť inak ako jeho predchodcovia. Hovorilo sa tiež o otvorenom vládnutí v kontexte väčšej transparentnosti.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

O koho ide?

Do nominácií v NDS, ktoré možno označiť ako politické, je totiž zapletená koaličná Sme rodina. Kým spomínaný Dušenka kandidoval ešte za Kollárovú stranu viackrát zo 149. miesta, oveľa väčšiu pozornosť púta Dušan Grňo. Ten totiž nielen, že pôsobil v radoch ŠtB, no navyše pôsobil aj ako Kollárova pravá ruka vo firme Goimpex Bratislava. Grňo v rámci ŠtB pôsobil v zahraničí - v Líbyi.

„Áno, bol som v Štátnej bezpečnosti, nebudem to popierať, keďže sa to dá dohľadať. Išiel som tam po skončení základnej vojenskej služby, kde som bol zaradený do pohraničnej stráže,“ priznal sa Grňo, pričom dodal, že vstúpil do tohto pomeru aj pre dobé platové podmienky a potreboval zabezpečiť rodinu. V radoch ŠtB bol takmer 4 roky od roku 1982 až do roku 1985.

Ako člen ŠtB pôsobiaci v zahraničí a neskôr po boku Kollára

Jeho pôsobisko bolo v 3. odbore XII. správy ZNB, ktorá sa zameriavala na ochranu ekonomiky. „Po fyzickom, diplomatickom a jazykovom výcviku ma poslali do Líbye, kde sme chránili našich občanov, objekty a investície, keďže ČSSR tam budovala chemický či potravinový priemysel,“ uviedol Grňo. „Viem, že dnes to nevyzerá bohvieako, ale bola to len ochrana záujmov ČSSR na území cudzieho štátu,“ dodal, pričom svoje pôsobenie v ŠtB nepovažuje za zásadný problém.

Grňo je podľa Obchodného registra už od 19. júna členom Dozornej rady NDS, rovnako tak aj Jozef Dušenka. Grňo navyše pôsobil po dobu 20 rokov vo firme Goimpex Bratislava. Jej jediným akcionárom je Boris Kollár. Firma profituje aktivitami na Donovaloch. Sme rodina tiež predmetnej firme platilo za prenájom luxusných motorových vozidiel značky Range Rover, ktoré využívala napríklad aj poslankyňa Petra Krištúfková.

„Bol som oslovený rezortom. Zúčastnil som sa na výberovom konaní a zrejme úspešne, keďže ma vybrali a následne som bol akcionárom vymenovaný za člena dozornej rady,“ priznáva Grňo. Minister dopravy a nominant Sme rodina Andrej Doležal netuší o čo ide. „Ja neobsadzujem dozornú radu. Je za tým proces, takže sa neviem vyjadriť,“ povedal minister dopravy.