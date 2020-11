Posledný výstrel Dušana Kováčika: Zrušené obvinenie vplyvnému zbrojárovi preverí prokuratúra

V kauze, do ktorej tesne pred zadržaním vstúpil špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, figuruje meno neslávne známeho bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Ten mal po podpise zmluvy s firmou MSM Martin, v ktorej je štatutárom Marián Goga, zinkasovať úplatok takmer 150-tisíc eur skrytou formou. Vplyvný zbrojár podľa sudcu Najvyššieho súdu „nemohol nevedieť, že verejné obstarávanie sa udialo tak, aby bolo v prospech tejto firmy. Existuje dôvodné podozrenie, že vedel aj o tomto zložitom konštrukte, slúžiacom na zakrytie korupčnej a inej trestnej činnosti.“

„Je možné povedať, že len s istou dávkou možno naivity by sme si mohli myslieť, že tento nejednoduchý konštrukt je iba náhodným procesom a nemal slúžiť na zakrytie korupcie,“ uzavrel sudca Farkaš opis skutku, v ktorého hlavným aktérom má byť Kajetán Kičura a vtedy obvinený vplyvný zbrojár Marián Goga, ktorého začiatkom augusta poslal zo súdnej siene Najvyššieho súdu rovno do väzby. Po zásahu Dušana Kováčika nastal v prípade zvrat.

„Špeciálny prokurátor po zvážení a vyhodnotení všetkých skutočností vyhovel sťažnosti obvineného Mariána G. a zrušil uznesenie o vznesení obvinenia, pretože bolo vydané predčasne a doterajším vyšetrovaním neboli zadovážené také dôkazy, aby bolo možné vzniesť obvinenie," informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Dušana Kováčika však krátko po rozhodnutí zadržalo policajné komando NAKA a obvinili ho zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. No a najnovšie informácie z prostredia prokuratúry hovoria o tom, že v kauze MSM Martin a zbrojára Mariána Gogu môže nastať ďalší zvrat.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Pred dvoma týždňami bol Generálnej prokuratúre SR predložený spisový materiál na rozhodnutie o sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia Kajetánovi K., ktorý Generálna prokuratúra SR preskúmava z hľadiska zákonnosti a dôvodnosti postupu špeciálneho prokurátora pri vydaní zrušujúceho uznesenia o vznesení obvinenia 3 osobám (dvom fyzickým a jednej právnickej osobe),“ napísala nám hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Po zadržaní Dušana Kováčika nie je vylúčené, že jeho posledné rozhodnutie v úrade o zrušení obvinenia nebolo celkom s kostolným poriadkom. Prípad zbrojára Gogu, ktorý sa chystá prokuratúra preveriť, však nebude zďaleka jediný. „Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa 26. októbra stretla so zástupcom Úradu špeciálnej prokuratúry Alexandrom Bíróom a riaditeľmi odborov, na ktorom oznámila svoje rozhodnutie - opatrenie a uložila im preveriť všetky veci, ktoré mal JUDr. D. K. pridelené na dozor a osobitne preveriť zákonnosť a dôvodnosť rozhodnutí vo veciach, v ktorých zastavil trestné stíhanie,“ doplnila hovorkyňa. Za

17 rokov tri zrušené obvinenia

O Dušanovi Kováčikovi, ktorý je obvinený zo zosnovania a podporovania zločineckej skupiny aj z korupcie, je známe, že sa v práci nepretrhol. Úradu špeciálnej prokuratúry šéfoval 17 rokov. Vyslúžil si prezývku Pán 61:0. Tú získal potom, ako sa prevalilo, že za roky vo funkcii nepodal zo 61 prípadov, ktoré dozoroval, ani jednu obžalobu. Počas jeho šéfovania vo funkcii mu skončilo na stole celkom 83 uznesení o vznesení obvinenia, ktorých opodstatnenosť posudzoval.

Zaujímavosťou je, že Kováčik sa ani pri tejto práci príliš nezapotil. Vo funkcii Špeciálneho prokurátora len trikrát rozhodol o zrušení o vznesení obvinenia. Topky.sk získali z Úradu špeciálnej prokuratúry detaily prípadov, v ktorých sa Dušan Kováčik rozhodol inak, ako jeho podriadení. Posledný prípad bola už spomínaná kauza zbrojára Mariána Gogu a spoločnosti MSM Martin a prípady z rokov 2006 a 2019.

Zrušené obvinenie Róberta Fica

Ide o video v ktoré nakrútil Róbert Fico v reakcii na obvinenie vtedajšieho poslanca za Ľudovú stranu naše Slovensko Milana Mazureka. Ten sa totiž podľa dnes už právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu dopustil svojimi vyjadreniami v Rádiu Frontinus úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia.

Róbert Fico po obvinení Milana Mazureka kritizoval postup policajtov Národnej kriminálnej agentúry. Mazureka hájil slovami, že povedal iba to, čo si myslí takmer celý národ. Uviedol tiež, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Rekcia polície nenechala na seba dlho čakať a začala trestné stíhanie aj voči Róbertovi Ficovi.

"Vyšetrovateľ NAKA obvinil Róberta F. z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu,“ informovala v roku 2019 polícia na sociálnej sieti. No a vtedy vstúpil do hry špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý v posledný deň roku 2020 zrušil uznesenie o vznesení obvinenia Róbertovi Ficovi.

V tejto súvislosti treba uviesť, že Dušan Kováčik je najnovšie obvinený aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny okolo Norberta Bödöra, ktorý podľa uznesenia o vznesení obvinenia, ako najvyššie postavený člen skupiny, konal v prospech osôb najmä z politického prostredia strany SMER – SD.

Prvé rozhodnutie z 2006

Úplne prvé zrušené obvinenie siaha do júna 2006. Bolo to dva roky po nástupe do funkcie špeciálneho prokurátora, keď Dušan Kováčik zrušil obvinenie pre celkom neobvyklý trestný čin istému Branislavovi M. Toho stíhali pre neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti. Konkrétny trestný čin znel tak, že Branislav M. mal robiť pokus na človeku s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývoja geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou. Za čo mu hrozilo tri roky až osem rokov väzenia.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik

Dušana Kováčika zadržala Národná kriminálna agentúra 22. októbra. Neskôr polícia oznámila, že špeciálny prokurátor čelí obvineniam z korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Špecializovaný trestný súd následne rozhodol o jeho vzatí do väzby. Kováčik proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd.