Ďalší kajúcnik je na slobode! Jeho svedectvo dostalo za mreže milionára Jozefa Brhela

Po Ľudovítovi Makóovi, exsiskárovi Františkovi Böhmovi a bývalom príslušníkovi NAKA Martinovi Žáčikovi je na slobode aj ďalší kajúcnick. Martina Fleschera prepustili po tom, ako začal spolupracovať s políciou a svojím svedectvom sa pričinil k rozpútaniu akcie s názvom MÝTNIK. Informáciu o prepustení z väzby pre Topky.sk potvrdili štyri nezávislé zdroje.

Pri akcii MÝTNIK zadržali policajti aj bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pri akcii z konca januára 2021 skončili v putách bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze, bývalý šéf IT sekcie finančnej správy Milan Grega, ale aj vplyvný podnikateľ Jozef Brhel.

Martin Fleischer sa v súvislosti s akciou, pri ktorej zadržali veľké ryby, stal kľúčovým svedkom hlavne proti milionárovi Jozefovi Brhelovi. Toho zadržali začiatkom februára po tom, ako priletel súkromným triskáčom zo svojej luxusnej rezidencie na Kanárskych ostrovoch.

Bol to práve bývalý riaditeľ ekonomického odboru ministerstva vnútra, ktorý podľa uznesenia o vznesení obvinenia usvedčuje Jozefa Brhela z toho, že mu nosil desaťtisíce eur pochádzajúcich z nelegálnej trestnej činnosti do hotela DoubleTree by Hilton v Bratislave, kde na desiatom poschodí sídli spoločnosť bratov Brhelovcov, ktorí sú v kauze MÝTNIK obvinení z prijímania úplatku a známejší Jozef Brhel dokonca z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Milionár Jozef Brhel sa prišiel po obvinení sám prihlásiť na políciu. Zdroj: Ivan Mego

Práve Fleischerovo svedectvo proti milionárovi sa vraj stalo kľúčové pri rozhodnutí prokurátora o jeho prepustení z väzby na slobodu. Fleischer bol po ohlásení spolupráce s políciou premiestnený do Justičného paláca v Bratislave. Odtiaľ ho prevážali na výsluch pred vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry. V Justičnom paláci strávil posledné týždne pred prepustením.

Úrad špeciálnej prokuratúry na otázky súvisiace s prepustením Martina Fleischera z väzby neodpovedali. Jeho advokát povedal, že „môj klient si neželá, aby som odpovedal na otázky novinárov, preto sa vám k ničomu nevyjadrím,“ nechal sa počuť Fleischerov advokát Jiří Kučera.

Zadržaný pri akcii OČISTEC

Martina Felischera zadržali pri akcii, ktorú odštartovalo svedectvo kajúcnika Ľudovíta Makóoa. Policajti pri nej zadržali takmer celé bývalé vedenie polície na čele s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, bývalým riaditeľom NAKA Petrom Hraškom, bývalým riaditeľom Protikorupčnej jednotky NAKA Róbertom Krajmerom aj bývalým riaditeľom národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardom Slobodníkom a ďalších. Martina Fleischera obvinili z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku s trestnou sadzbou v rozmedzí 10 až 15 rokov väzenia.

Bývalý riaditeľ ekonomického odboru ministerstva vnútra Martin Fleischer je na slobode Zdroj: TASR

Fleischer začal podľa našich informácií spolupracovať s políciou už krátko po zadržaní. Vo väzbe bol bezmála tri mesiace. Zaujímavosťou je, že v prípade je obvinená aj Fleischerova manželka. Informácie z prostredia justície však hovoria o tom, že manželov, ktorí sú aktuálne stíhaní na slobode, už z kauzy OČISTEC vylúčili na samostatné konanie.