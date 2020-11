Bödörovo komando ide do väzby! FOTO Hraško sa zrútil, Gašpar viní médiá: Kto je kto v kauze OČISTEC

Vo štvrtok piateho novembra v skorých ranných hodinách vtrhla Národná kriminálna agentúra do viacerých domov na Slovenku. Všetky patrili bývalým vysoko postaveným policajným funkcionárom. V putách svojich bývalých podriadených tak skončili Tibor Gašpar, Marian Zetocha, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Robert Krajmer, Milan Mihálik, Ivan Bobocký a Martin Fleischer.

Všetci sú obvinení zo závažných trestných činov, ako založenie a zosnovanie zločineckej skupiny, prijímanie úplatku či zneužitie právomocí verejného činiteľa. Spolu s nimi je obvinený aj väzobne stíhaný nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý mal byť podľa vyšetrovateľov hlavou celej zločineckej skupiny. Pomáhať im mal aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý je momentálne tiež vo väzbe.

Dušan Kováčik Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalšími obvinenými sú bývalý riaditeľ Spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobjov a bývalý policajt NAKA Milan Žáčik. Obaja sú vo väzbe pre iné trestné veci.

Spolupracujú s políciou

V sobotu Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodoval o väzbe pre Tibora Gašpara a ďalších. Bernard Slobodník a Ivan Bobocký boli prepustení na slobodu, prokurátor vzal návrh na väzbu späť. Obidvaja sa rozhodli spolupracovať s políciou. Gašpar, Zetocha, Krajmer, Fleischer a Mihálik svoju vinu odmietajú, súd rozhodol o ich väzbe. Dôvodom väzby je možné ovplyvňovanie svedkov, ale v mnohých prípadoch aj obava z pokračovania trestnej činnosti.

Súd vzal do väzby aj Petra Hraška, no toho nevypočúval. "Sudca rozhodol o vzatí obvineného P.H. do väzby. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Sudca o väzbe rozhodol na základe návrhu prokurátora bez výsluchu obvineného P.H., keďže zdravotný stav obvineného neumožňoval jeho výsluch. Rozhodnutie nie je právoplatné," povedala hovorkyňa Špecializovaného tretsného súdu Katarína Kudjáková

Hraško je podľa slov jeho obhajcu Ľubomíra Hlbočana hospitalizovaný v zlom psychickom stave a nebol schopný v sobotu absolvovať ani výsluch pred sudcom ŠTS.

Kto je kto

Každý zo zadržaných bol významným politickým funkcionárom. Podľa Uznesenia o vznesení obvinenia sa mali títo ľudia na čele s Norbertom Bödörom pravdelne stretávať a plniť Bödörove pokyny. Medzi nimi malo byť podľa vyšetrovateľov aj sledovanie premiéra Igora Matoviča či advokáta Daniela Lipšica, ale aj zabezpečenie beztrestnosti pre rôznych ľudí.

Norbert Bödör je nitriansky podnikateľ, jeho otec Miroslav vlastní v Nitre najväčšiu bezpečnostnú službu Bonul, ktorá dostala niekoľko štátnych zákaziek. Na večierku Bonulu rečnil aj vtedajší premiér Robert Fico. Bödörovci majú aj rodinné väzby na bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Norbert Bödör Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tibor Gašpar bol 15. mája 2012 vymenovaný za prezidenta Policajného zboru ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Vo funkcii nahradil Jaroslava Spišiaka. Gašpar v decembri 2012 zriadil aj Národnú kriminálnu agentúru, ktorá bola často kritizovaná. Z funkcie policajného prezidenta odstúpil po vražde novinára Jána Kuciaka. Jeho funkciu žiadali aj plné námestia protestujúcich. Gašpar kryl začiatočné pochybenia vo vyšetrovaní vraždy novinára a aj to, že na mieste vraždy sa objavil vtedajší šéf protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer.

Tibor Gašpar Zdroj: Vlado Anjel

Róbert Krajmer bol šéfom protikorupčnej jednotky NAKA. Do povedomia verejnosti sa dostal najmä po vražde novinára Jána Kuciaka. Krajmera zachytili kamery na mieste činu len pár hodín potom, ako sa našli telá Kuciaka a Kušnírovej. Policajný exprezident Tibor Gašpar ho kryl tým, že nevstúpil ani na pozemok domu, v ktorom sa telá našli. Televízne zábery však dokázali, že Krajmer bol minimálne na dvore. Okrem toho je cez svoju manželku Máriu Krajmerovú spätý aj s milionárom Zoroslavom Kollárom a Norbertom Bödörom.

Róbert Krajmer Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Peter Hraško bol šéfom Národnej kriminálnej agentúry od roku 2015. Vo funkcii vystriedal Daniela Gogu, ktorý sa po kontroverzném policajnom zásahu rozhodol odísť do civilu. Hraško do funkcie prišiel z pozície zástupcu riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA, ktorým nebol nikto iný ako Róbert Krajmer. Vo funkcii skončil po nástupe bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý voči nemu začal disciplinárne stíhanie v súvislosti s anonymným trestným oznámením na iniciatívu Slušné Slovensko.

Peter Hraško Zdroj: Maarty

Bernard Slobodník bol príslušníkom ŠtB, neskôr pracoval ako vyšetrovateľ na okrese v Leviciach. Stal sa zástupcom riaditeľa okresu a v roku 2010 z polície odišiel. Pracoval v súkromnej sfére, aj ako hlavný kontrolór mesta Levice. Vrátil sa v decembri 2012, najprv na protikorupčnú jednotku do Banskej Bystrice. Od marca 2014 bol riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície. Marian Kočner a Norbert Bödör sa v Threeme o Slobodníkovi vyjadrovali ako o človeku, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Neskôr mali pocit, že ich zradil.

Bernard Slobodník Zdroj: Jan Zemiar

Dušan Kováčik je od roku 2004 špeciálnym prokurátorom. Polícia ho zadržala v inej trestnej veci a obvinila ho z toho, že kryl zločiny mafiánskej skupiny takáčovcov. Aj proti nemu vypovedá Ľudovít Makó. Kováčik bol blízkym človekom bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Kováčik má momentálne pozastavenú funkciu a špeciálnu prokuratúru zatiaľ riadi jeho zástupca Alexander Biró.

Dušan Kováčik Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Marian Zetocha bol predchodcom Pavla Vorobjova na poste šéfa finančnej spravodajskej jednotky NAKA a zároveň je aj jeho príbuzný. Podľa našich informácií je Zetocha bývalý šéf odposluchov SIS, vo funkcii skončil pár dní pred jeho zadržaním.

Milan Mihálik bol zástupcom šéfa národnej finančnej jednotky NAKA.

Martin Fleischer je bývalým riaditeľom ekonomického odboru ministerstva vnútra.

Ivan Bobocký bol referentom expozitúry NAKA - Západ.

Polícia spustila akciu OČISTEC aj na základe výpovede bývalého šéfa Kriminálneho úradu Ľudovíta Makóa, ktorý je spájaný s takáčovcami a s policiou spolupracuje. Podľa vyšetrovateľov však jeho výpoveď potvrdili aj iní svedkovia. V prípade je zaangažovaný aj Pavol Vorobjov, bývalý šéf spravodajskej jednotky NAKA, ktorý mal nezákonne lustrovať novinárov.