V slovenských pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo všetkých slovenských pohoriach platí vo štvrtok nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce druhému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku na svojej webovej stránke.
„Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, koncentruje sa do miest, kde vietor navieva väčšie množstvo nového snehu. Ten je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení. Väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ informuje stredisko.
Snehová pokrývka je rôznorodá. Za posledné tri až štyri dni napadlo až 30 centimetrov nového snehu. Ten silný severozápadný vietor previeval na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 50 centimetrov.
„Na vetrom exponovaných miestach je povrch snehu vyfúkaný až do starého snehu, prípadne skál a trávy. Vplyvom veľmi nízkych teplôt sa nový sneh nevie previazať so starým snehovým podkladom a ostáva nestabilný. Celková výška snehovej pokrývky zostáva aj naďalej podpriemerná, pohybuje sa v rozpätí od 20 do 70 centimetrov,“ spresnili horskí záchranári s tým, že lavínové nebezpečenstvo sa môže v piatok (2. 1.) zvyšovať.