Konflikt poslanca Urbana s vlastnými nabral na obrátkach: Vykašle sa nakoniec na partiu kotlebovcov?

Aspoň tak to povedal pre TV Markíza. "Rozmýšľam o tom, že opustím národnú radu a vzdám sa mandátu," povedal počas dnešného rokovania parlamentu Urban. Ten tak urobil po tom, ako bol aj počas včerajšieho rokovania spolu s ostatnými poslancami ĽSNS podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom zo Za ľudí vykázaný z rokovania NR SR. Urobil tak po tom, ako sa spomínaní poslanci odmietli po príchode do parlamentu legitimizovať certifikátom na negatívny test na koronavírus.

Prvý rozkol v októbri

Urban sa s poslancami na téme rúšok nezhodol už v októbri, keď dohovoril nezaradený poslanec Štefan Kuffa. „Viete, doprial by som ľuďom, aby naozaj nepočúvali politikov a ich rady. Nech si to naštudujú od skutočných odborníkov. Ja za 20 rokov praxe som nevidel zomrieť pacienta na chrípku, ale na koronavírus som tých pacientov zomierať videl a nie je to teda bohviečo. Vieme, že tá liečba nie je nejaká extra, ale nemáme toho veľmi na výber. Akurát redemsivir plus nejaké imunomodulancie a možno antibiotiká,“ povedal všetkým v pléne vtedy Urban, pričom práve predseda Marian Kotleba je v poslednej dobe známy svojími "radami" k ochoreniu Covid-19.

Urban s certifikátmi problém nemá

Lekár z Vojenskej nemocnice v Ružomberku nemá pritom problém s preukazovaním sa certifikátmi po príchode do práce.

Počas včerajška boli poslanci ĽSNS vykázaní z pléna Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prehovorili ho na poslednú chvíľu

Podľa ďalších informácií sa však Urban napokon mal stretnúť s kolegami z klubu ĽSNS. Mali ho prehovoriť, aby napokon ostal. Nateraz nie je jasné, či to bude na stálo a či opäť nepríde k nejakému ďalšiemu konfliktu názorov.