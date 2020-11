Budaj verí, že Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu nebude formálnym orgánom

BRATISLAVA - Minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) verí, že novovzniknutá Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu nebude formálnou inštitúciou, ale ambicióznym poradným orgánom, za ktorým budú konkrétne výsledky. Šéf envirorezortu to uviedol po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom kabinet schválil kreovanie novej rady vlády.

Budaj upozornil, že rada by mala koordinovať medzirezortné úsilie a aktivity, ktoré sa týkajú záväzkov a cieľov Slovenska v prípade agendy trvalo udržateľného rozvoja 2030 a cieľov dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050. "Možno sa zdajú tieto termíny vzdialené, no najmä pri dosahovaní týchto cieľov je potrebné naozaj okamžite prijímať a koordinovať opatrenia," upozornil minister.

Radu vlády SR pre Európsku zelenú dohodu, ktorá zabezpečí aj koordináciu sektorových politík, budú tvoriť predseda rady, ktorým bude minister životného prostredia, piati podpredsedovia, členovia rady a tajomník. "Zastúpené budú aj stavovské organizácie, občianska spoločnosť i akademická oblasť," dodal. Rada by mala zasadať raz za tri mesiace. Uznesenia rady budú mať pre vládu odporúčací charakter.

Budaj po rokovaní vlády ocenil aj druhé uznesenie, ktoré kabinet na rokovaní prijal a týka sa envirorezortu. V danom prípade ním rozširuje skupinu obcí, ktoré budú môcť prijímať príspevky z poplatkov za skládkovanie odpadu. Nárok na príspevok budú mať aj obce, ktoré zavedú separovanie kuchynského bioodpadu. "Bude to odmena týmto obciam za to, že sa usilujú separovať odpad novým spôsobom a zvládnuť takto problém so zmesovým, komunálnym odpadom," vysvetlil Budaj zmenu v právnom predpise, ktorá má nadobudnúť platnosť od 1. februára 2021.

László Sólymos oceňuje vznik Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu

Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) oceňuje vytvorenie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu. Mrzí ho však, že vznikla rok po tom, ako jej vznik avizoval. Informovala o tom hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. "Európsku zelenú dohodu treba brať absolútne vážne a novovzniknutá rada deklaruje záujem Slovenska pristupovať k budúcnosti zodpovedne. A verím, že neostane len pri deklaráciách," uviedol Sólymos.

Pripomína, že radu začal zakladať hneď po zverejnení Green Dealu Európskou komisiou, nestihlo sa to však do parlamentných volieb. Novej vláde zriadenie rady trvalo istý čas a medzitým šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) venoval "pozornosť všetkému možnému", podotkol bývalý minister. Prešľapovanie na mieste, obzvlášť pri Európskej zelenej dohode, je podľa Sólymosa luxus, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť.

