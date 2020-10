KORONAVÍRUS Obce pri väčších mestách sa počas celoplošného testovania obávajú test-turistiky

DUBOVANY - Obce v trnavskom regióne zaznamenávajú záujem o víkendové testovanie na COVID-19 od obyvateľov z väčších miest. Tí si výjazdom do sídiel s menším počtom obyvateľov chcú skrátiť čas čakania v radoch. Potvrdili to viacerí starostovia obcí, ktorí ale majú obavy, aby sa k testom dostali všetci ich obyvatelia.

Obec Dubovany v okrese Piešťany je na víkendové testovanie pripravená, testovací tím dokázala zabezpečiť z miestnych a má pripravených aj náhradníkov. Počet testov bude mať k dispozícii na relevantný počet obyvateľov, starosta Miroslav Michalčík však má obavy, že im škrt cez rozpočet môžu urobiť obyvatelia blízkych miest a testy sa minú skôr, ako otestujú všetkých domácich záujemcov.

"Máme doteraz mnohé telefonáty, keď sa ľudia pýtajú, či sa môžu prísť k nám testovať. Vedie ich k tomu obava zo státia v dlhých radoch, alebo že sa na nich v meste nedostane," povedal Michalčík. Viaceré dopyty mal z Piešťan, no napríklad aj z Trnavy. "Upozornil som ich, že je zákaz vychádzania a museli by ísť z Trnavského, cez Hlohovský až do nášho okresu," dodal starosta. V Dubovanoch urobili rozpis testovania podľa orientačných čísel domov, priebežne o situácii budú informovať v obecnom rozhlase.

Na Dobrej Vode pod Malými Karpatmi v okrese Trnava rieši starosta René Blanárik podobný problém. Už teraz vie, že na testovanie okrem zhruba 500 až 600 domácich sa chystá aj stovka chalupárov a chatárov z neďalekej rekreačnej oblasti. "Niektorí sa narýchlo po vyhlásení núdzového stavu u nás prihlasovali na prechodný pobyt," povedal.

Konštatoval, že v posledných dňoch mu 'každú chvíľu' volajú aj ďalší, ktorí chcú prísť na Dobrú Vodu dať sa len otestovať a počítajú s tým, že sa im to podarí skôr ako v meste. "Ozývajú sa z Trnavy i Bratislavy, dokonca zo Stupavy mi telefonovali," uviedol Blanárik. Podobné skúsenosti majú podľa neho starostovia aj v Lošonci či na Bukovej, ktoré sú rovnako rekreačnými oblasťami. Dobrá Voda je na testovanie pripravená, zdravotnícky tím zostavila z domácich zdravotníkov. Obyvateľov bude priebežne informovať o situácii obecným rozhlasom i káblovou televíziou.

Obec Tepličky v okrese Hlohovec spojili na testovanie so susediacim Horným Trhovišťom. "Ľudia z Hlohovca i Piešťan mi volali už v čase, keď sme mali mať testovanie u nás v obci. Iste, našich zhruba 200 až 250 ľudí bude skôr otestovaných ako v meste," konštatoval starosta Michal Kolena. Aj on má obavy, aby takto stihli otestovať predovšetkým domácich. Testovanie je podľa jeho slov zabezpečené podľa požiadaviek.