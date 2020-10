Remišová uzmieruje Čaputovú a Matoviča: Nie je čas na odkazovanie si, kto mal čo urobiť a povedať

„Keď požiarnici prídu k obrovskému požiaru, hasia ho. A nezbalia si hadice s tým, že sa musia lepšie pripraviť, naplánovať a natrénovať si postup a napísať presné inštrukcie pre ľudí uväznených v budove, pretože tak veľký požiar ešte nehasili,“ začala Remišová narážajúc na mimoriadne rýchle prípravy operácie "Spoločná zodpovednosť".

Príprava celonárodného testovania by podľa nej zabrala aj pol roka. „Armáda dostala 2 týždne, pretože viac času nebolo. Áno, nie je všetko dokonalé, určite nastanú aj komplikácie. Ale testovanie je veľmi dôležité. Pre každého z nás, pre našich najbližších, pre ekonomiku i celú spoločnosť. Keď sa podarí zachytiť tisíce infikovaných, výrazne to pomôže aj nemocniciam a zdravotníkom,“ podotkla predsedníčka strany Za ľudí.

V celoplošnom testovaní vidí šancu, ako sa zbaviť najväčších obmedzení a chrániť ekonomiku, pracovné miesta a životy a zdravie ľudí na Slovensku. „Slovensko i Európa zažívajú najväčšiu ekonomickú a zdravotnú krízu od druhej svetovej vojny. Nemecko nedávno zatvorilo reštaurácie, kluby, hotely a obmedzuje cestovanie. Francúzsko má úplný lockdown, okrem cesty do práce a podobne nemôžu ísť ľudia ďalej ako kilometer od domu. Veľká Británia niečo podobné s veľkou pravdepodobnosťou zavedie do dvoch týždňov. Hromadné testovanie nie je všeliek. Je to ale šanca ako sa zbaviť najväčších obmedzení a chrániť ekonomiku, pracovné miesta, životy a zdravie ľudí na Slovensku.“

Remišová volá po zomknutí sa vzájomnej pomoci. „Teraz nie je čas na politické konflikty a odkazovanie si, kto mal čo urobiť a povedať. Musíme sa zomknúť a pomôcť si navzájom. Dodržiavaním hygienických opatrení, obmedzením sociálnych kontaktov, vzájomnou pomocou a súdržnosťou,“ odkázala.