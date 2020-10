KORONAVÍRUS Zákaz zhromažďovania sa neovplyvňuje činnosť ministerstva spravodlivosti a súdov

Súdy podľa neho naďalej zabezpečujú všetky svoje činnosti, a to vrátane služieb pre verejnosť, ako sú napríklad podateľňa, infocentrum, pokladnica, overovanie listín. "V nevyhnutnom rozsahu sa uskutočňujú aj pojednávania, pričom je potrebné vykonať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou," dodal hovorca. Zároveň by mali sudcovia vyvinúť úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení.

Pri vstupe do priestorov ministerstva, súdov či zariadení ZVJS je nevyhnutné nosiť rúška, dodržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky. "Dbá sa aj na pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov i dotykových plôch, platí zákaz podávania rúk," spresnil. Osobitné opatrenia platia v stravovacích zariadeniach a jedálňach ZVJS. Väznení v nich majú podľa Bublu zabezpečené prostriedky na čistenie rúk a tváre. Návštevy väznených sú realizované bezkontaktne a v obmedzenom režime. "To znamená, že návšteva trvá maximálne jednu hodinu a je možné prijať maximálne tri osoby," dodal s tým, že odsúdení musia po nástupe do výkonu trestu absolvovať desaťdňovú izoláciu a testy na ochorenie COVID-19.