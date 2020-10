KORONAVÍRUS Pellegrini hovorí o nezodpovedaných otázkach ohľadom testovania, Raši o mnohých rizikách

BRATISLAVA - Líder strany Hlas-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini čaká na zodpovedanie viacerých otázok v súvislosti s plošným testovaním na COVID-19. Chýbajú podľa neho odpovede na otázky, ako bude zabezpečená ochrana ľudí pred šírením nákazy na odberných miestach. Nezaradený poslanec Richard Raši doplnil, že pri plošnom testovaní sa musia používať testy na to vhodné. Rovnako podľa neho musí byť zachovaná bezpečnosť testovaných a tiež zdravotníkov a testujúcich. Ľudia podľa neho musia mať istotu, že sa na odbernom mieste nenakazia.

Podľa Pellegriniho treba počkať aj na výsledky Bezpečnostnej rady SR, či budú tieto pochybnosti odstránené. "Keby som mal teraz bez prípravy povedať niečo svojim rodičom, 70-ročným, určite im odporučím, aby ostali doma a nemotali sa po miestnosti, kde predtým bolo desať, možno dvadsať nakazených," skonštatoval. Obáva sa o bezpečnosť počas akcie. Chýbajú podľa neho odpovede, napríklad na otázky, či sa pri odhalení pozitívneho človeka miestnosť dekontaminuje, či si zdravotníci vymenia obleky, či je dostatok oblekov aj materiálu, či sa nenakazia ľudia pri čakaní na test alebo na jeho výsledky. Obáva sa i možnej nákazy zdravotníkov.

Na otázku, či sa pôjde dať otestovať, Pellegrini odpovedal tým, že sa bude určite správať zodpovedne. "Buď sa budem musieť izolovať, aby som nikoho neohrozil a správal sa zodpovedne, alebo, ak nebudem môcť urobiť túto aktivitu, budem sa musieť otestovať, aby som mohol s čistým svedomím vojsť medzi ľudí a robiť si svoju prácu," uviedol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V súvislosti s antigénovými testami, ktoré sa majú pri akcii použiť, Raši podotkol, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj odborníci hovoria, že tento nie je určený na plošné tetovanie. Poukázal na materiál vydaný WHO, ktorý o týchto testoch hovorí ako o vhodných pre symptomatických a nie asymptomatických ľudí. Dodal, že chýbajú základné odpovede na odborné otázky pri zachovaní bezpečnosti na odberných miestach. Obáva sa tiež nákazy zdravotníkov. V takom prípade by podľa neho bol ohrozený celý zdravotný systém.

Na výzvu ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho (OĽANO), aby sa zdravotníci zapojili a pomohli, reagoval tým, že nejde o žiadne gesto. Myslí si, že minister nemá zorganizovaných žiadnych zdravotníkov, preto teraz všetkých žiada, aby sa pridali. "Ideme do akcie, ktorá je viazaná na zdravotníkov a my ich nemáme," podotkol s tým, že ich bude treba zaškoliť a poukázal aj na nedostatky personálu vo viacerých nemocniciach.