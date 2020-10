SNS je proti povinnému plošnému testovaniu: Nie sme laboratórne myši

Predseda SNS Andrej Danko povedal, že je nedostačujúce, aby sa Predseda vlády SR pani prezidentke len ospravedlnil. „Čakal som, že predstúpite pred kamery a poviete „prepáčte“ občania. Prepáčte, že som o vás ako o laboratórnych myšiach, rozprával s kancelárkou Nemecka. Prepáčte mi, že som za vaším chrbtom objednal testy za desiatky miliónov eur bez informovania verejnosti,“ dodal s tým, že by sme čakali skôr vysvetlenie.

Budeme riešiť, aké sú to testy

„Budeme riešiť, aké sú to testy, a čo s nimi budete následne robiť. Veríme, že stále chcete pomôcť občanom. Vidíme predsa aj utrpenie v okolitých štátoch. Nepodceňujem Covid, len sa skôr zamýšľam, či občania tejto republiky vedia, čo Covid 19 je a ako sa prejavuje. Po ďalšie sa zamýšľam nad tým, čo pomôže v týchto ťažkých časoch Slovákov. Zatiaľ občanov len strašíte a nehovoríte o riešení ich problémov. Najnovšie ich chcete celoplošne testovať. Hádam nemyslíte vážne, že do malých volebných miestností budú chodiť stovky ľudí, kde sa môžu práve tam nakaziť. Hádam nemyslíte vážne, že im to budete prikazovať alebo ich trestať a dávať pokuty,“ uviedol šéf strany SNS.

„Pán predseda vlády SR žijeme v demokracii, a stále nie sme v stave, aby ste takéto veci ľuďom prikazovali. Rešpektujem, ak bude toto vyšetrenie grátis a bude dobrovoľné. Nech sa sami občania rozhodnú, či sa dajú otestovať. Je potrebné jasne povedať, čo sa bude robiť s ich vzorkami. Snáď tieto vzorky s ich DNA potom nebudete odovzdávať nejakým farmaceutickým firmám. Chceme vedieť, ako bude s nimi nakladané, a kde tieto vzorky skončia,“ vyhlásil Danko.

Máme množstvo pochybností, ktoré pán premiér vyvoláva svojím správaním, svojou agresivitou, netransparentnosťou. „V sobotu Vám vadili nadávky, ale tie isté vulgarizmy ste používali v opozícii aj Vy a nevadilo Vám, či tam boli malé deti. Snáď na Bezpečnostnej rade SR sa zodpovedia všetky tieto otázky. Obraciam sa na pani prezidentku SR, aby povedala jasné NIE na Bezpečnostnej rade SR celoslovenskému testovaniu, ktoré by malo byť podľa premiéra povinné,“ dodal.