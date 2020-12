Danko nevidí pre opozíciu iné možnosti: Smer-SD podľa mňa už ľutuje, že referendu neuveril skôr, uviedol

„Smer-SD podľa mňa už ľutuje svoje slová z leta, kedy si mysleli, že referendum nie je téma a cesta. Mám zadosťučinenie v tom, že už to pochopili. Teraz už je otázka len to, ako spojiť sily a urobiť to tak, aby ľudia verili, že nám ide o vec a nie politické body,“ povedal Danko v diskusii. Jeho strana zbiera podpisy pod referendovú petíciu už od leta. „Záujem je veľký,“ tvrdí Danko. SNS sa podľa neho snaží, aby sa jednotliví politickí aktéri, ktorí majú záujem na iniciovaní referenda, dohodli. „Poslali sme list Smeru aj Hlasu-SD, zatiaľ nemáme spätnú reakciu. Ale sme pripravení ísť k okrúhlemu stolu,“ dodáva.

Dôvodom pre iniciovanie referenda je podľa neho prístup vlády k riešeniu aktuálnych problémov, vrátane opatrení súvisiacich s druhou vlnou nového koronavírusu. „Išli do toho nepripravení, iba kritizovali a keď ich pánboh obdaril mocou, nevedia riešiť situácie, ani diskutovať o riešení problémov, ktoré život prináša,“ tvrdí Danko. Koalícia je podľa neho rozhádaná, čo sa prejavuje problémami pri hľadaní konsenzu okolo opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. „Začali úplne zle, začali na nás robiť pokusy povinným plošným testovaním,“ povedal.

Problémy sú podľa neho aj pri kompenzovaní strát spôsobených krízou. „Nie je to v tom, že by nemali peniaze, peňazí majú dosť. Ale nevedia s nimi nakladať. Nevedia sa rozhodnúť, ako preplácať kompenzácie podnikateľom, ako pomôcť ľuďom, ktorí nevládzu splácať hypotéky, ako pomôcť dôchodcom, ako systémovo testovať a množstvo iných vecí,“ dodal predseda SNS. Danko tvrdí, že jeho strana za štyri roky predložila viac ako štyri desiatky zákonov, dosiahla výrazný nárast platov tak v školstve, ako aj v ozbrojených silách. Viaceré zmeny, ktoré svojho času navrhla, sa však aktuálne rušia.

„Zdvihli daň z príjmu pre živnostníkov a firmy s obratom do 100.000 eur, zrušili oslobodenie od odvodov a daní 13. a 14. platu, zrušili zrýchlené odpisovanie majetku v investíciách v kúpeľníctve, zrušili šesťročné odpisy v investíciách do podnikových bytov,“ povedal. Na otázku, prečo po štyroch rokoch vo vláde SNS nedokázala znovu postúpiť do parlamentu, Danko odpovedal, že do vládnej koalície v roku 2016 išli aj s „historickými rivalmi a súpermi“. „Určite sme urobili aj veľa chýb a veľa vecí nebolo ľuďmi pochopených. Štvanica na bývalú vládu bola obrovská, vrátane útokov na moju osobu. Ľudia nepochopili, že tým, že sme v roku 2016 išli do vlády so Smerom-SD a Mostom-Híd, sme zabránili vzniku vlády, ktorá je tu dnes,“ uzavrel Danko.