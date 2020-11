Po politike fušuje do herectva: Andrej Danko hviezdou nového seriálu... Vystrelil si tam sám zo seba!

Andrej Danko bol roky neodmysliteľnou súčasťou slovenskej politickej scény. No často pútal pozornosť nielen svojimi pracovnými rozhodnutiami, ale aj úsmevnými momentmi, ktoré sa mu čas od času prihodili. Neraz bol preto objektom meme vtipov... Či dokonca inšpiráciou pre vznik piesne.

No hoci bývalý predseda zastával v parlamente dôležitú a serióznu úlohu, dokázal, že má veľký zmysel pre humor. Prijal totiž pozvanie do nového komediálneho seriálu verejnoprávnej RTVS a ukázal svoju doteraz pred verejnosťou skrývanú tvár - bez problémov si tam robí srandu sám zo seba.

Andrej Danko prijal pozvanie do seriálu verejnoprávnej RTVS Pumpa. Zdroj: RTVS

Na pretras prišiel jeho odobraný titul kapitána, stožiar či prejavy, ktoré neboli vždy práve najzrozumiteľnejšie. „Prosím vás pekne, toto mi povedzte - kto vám to píše? Dyslektik? Alebo sa vám tam nabúral niekto do čítačky? Však vy ste normálne jak Enigma. To sa nedá vylúštiť,“ zahlásil herec Dano Heriban.

Andrej Danko nemal problém si urobiť srandu sám zo seba. Zdroj: RTVS

No a Danko s úplným nadhľadom kontroval. „Chalani, to je život. Však sa postavíš, zamoce sa ti jazyk a už to ide. Ale keď pozerám posledné scény nášho premiéra: One time, next time, tak mám pocit, že ma veľmi rýchlo dobehne,“ nenechal sa vyviesť z miery politik. Je jasné, že scenár musel vidieť dopredu, no zároveň je sympatické, že nechal tvorcov vyblázniť sa na jeho účet.

No lepšie ako stokrát čítať je raz vidieť. Pozrite si spomínanú scénu vo videu nižšie:

Komediálny seriál Pumpa s Michalom Kubovčíkom, Danom Heribanom a Tiborom Vokounom v hlavných úlohách vysiela verejnoprávna Jednotka každú sobotu večer. V najbližšej epizóde budú úšinkovať Milan Kňažko, ktorý len nedávno prekonal koronavírus, a politik Ján Budaj.