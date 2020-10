KORONAVÍRUS Na košických školách sa situácia okolo pandémie podľa magistrátu zlepšuje

KOŠICE - Situácia okolo nového koronavírusu sa v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice začína zlepšovať, informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Od budúceho týždňa by mali fungovať všetky košické školy, aj keď niektoré s menším počtom tried.

Od piatka po desiatich dňoch obnovuje prezenčnú výučbu Základná škola (ZŠ) Laca Novomeského. ZŠ Kežmarská 30 by mala byť v prevádzke od pondelka (19. 10.). Ako uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová, do škôl sa postupne začínajú vracať aj žiaci niektorých tried z ďalších škôl, ktoré boli od začiatku októbra v karanténe. V súčasnosti zostáva v karanténe ešte 17 tried na siedmich košických ZŠ.

Pre pozitívne testovaného zamestnanca ZŠ Bukovecká hygienici podľa magistrátu nariadili karanténu žiakom na prvom stupni, ako aj pre časť pedagogických zamestnancov. Na ZŠ Jenisejská sa bude môcť od pondelka vrátiť do školy šesť žiakov, v uplynulých dňoch museli zostať doma z dôvodu pozitívne testovaného ich externého učiteľa.

„Každý deň dostávame informácie priamo zo škôl o aktuálnej situácii. Ak nám niekde vyskočí pozitívne testovaný, zväčša ide len o jedného žiaka alebo zamestnanca danej školy, a nie o komunitné šírenie,“ dodala Gurbáľová.