V lučeneckej nemocnici je 48 zdravotníkov infikovaných KORONAVÍRUSOM

"Ostatní do toho počtu 48 sú iní zdravotnícki pracovníci. Spravili sme všetko pre to, aby nebola ohrozená základná zdravotná starostlivosť, aj keď s problémami," konštatoval riaditeľ. Všetci nakazení pracovníci sú podľa jeho slov len z dvoch oddelení. "Ide o interné a anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. Keď to rozdelíte, tak na dve oddelenia je to veľmi veľa zdravotníkov a museli sme prijať opatrenia," podotkol Höffer.

Situácia však podľa neho zatiaľ nie je až taká vážna, ako napríklad v bardejovskej nemocnici, kde nie je v práci viac než 100 zamestnancov. Dodal tiež, že cez okresný krízový štáb povolali do lučeneckej nemocnice na pomoc dvoch ambulantných lekárov. V prípade núdzového stavu, keď nemá kto robiť, sú podľa riaditeľa potrebné aj takéto kroky v podobe pomoci neštátnych lekárov. "Tí lekári, ktorí stále pracujú, si potrebujú trochu aj oddýchnuť. Nemôžu byť v práci nonstop," zdôraznil riaditeľ.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Zvolenská nemocnica aj naďalej robí plánované operácie bez obmedzení

Zvolenská nemocnica aj naďalej robí plánované operácie bez obmedzení. V piatok to potvrdila hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica patrí. Podľa hovorkyne funguje nemocnica v štandardnom režime. V zariadení je aktuálne jedna pacientka s potvrdeným ochorením COVID-19. Nemocnica nemá žiadnych zamestnancov s pozitívnym testom na túto chorobu. „Traja sú však z preventívnych dôvodov v karanténe,“ dodala.

Od konca septembra platí v tejto nemocnici zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus. Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v žltej fáze. K 15. októbru eviduje tento región 121 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.

UNM zvýšila dennú kapacitu mobilného odberového miesta na 200 testov

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) zvýšila dennú kapacitu mobilného odberového miesta na testovanie ochorenia COVID-19 na 200 testov. Aktuálne fungujú dva samostatné odberové tímy a testuje sa šesť dní v týždni. Informovala o tom Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM. Doplnila, že zdravotníkom martinskej nemocnice pomáhajú medici - vzorky na testovanie zatiaľ odoberajú štyria študenti Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

"Odber biologického materiálu sa realizuje pri zadnej bráne areálu UNM, vstup je od Bottovej ulice od železničnej trate. UNM má na tento účel postavený modrý odberový stan, ku ktorému aktuálne pribudol aj vojenský, ktorý slúži druhému odberovému tímu," uviedla Martina Hrnčiarová z oddelenia nemocničnej hygieny UNM. S usmerňovaním ľudí, ktorí prichádzajú na testovanie, pomáhajú zdravotníkom príslušníci ozbrojených síl a polície. "Indikáciu na testy na ochorenie COVID–19 vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Martine. Na odber biologického materiálu je možné sa objednať telefonicky na číslach 0902 740 766, 0910 770 754, 0910 185 754 alebo elektronicky cez stránky http://www.ruvzmartin.sk, https://korona.gov.sk," doplnila Marčeková.

"Samoplatcovia sa na testovanie musia objednať prostredníctvom call centier súkromných laboratórií. O výsledkoch sú testovaní ľudia informovaní prostredníctvom SMS správy najneskôr do 48 hodín od testu," vysvetlila Hrnčiarová. Hygienici upozorňujú, aby ľudia striktne dodržiavali čas, na ktorí sú objednaní. "Nie je potrebné prísť na test v predstihu. Pred samotným odberom si treba pripraviť SMS s COVID pass číslom. Na testovanie je potrebné prísť individuálnou dopravou, v tomto prípade sa určite vyhnúť cestovaniu hromadnými prostriedkami. Zároveň žiadame o trpezlivosť a porozumenie, nakoľko parkovacie miesta pri zadnej bráne nemocnice sú obmedzené," dodala Marčeková.

Zdroj: Dôvera

Hygienikom v Žiari nad Hronom pomáhajú dobrovoľníci, pribudnú aj vojaci

Hygienikom v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica budú od budúceho týždňa pomáhať aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Informovala o tom regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v (RÚVZ) Žiari nad Hronom Eva Striežová. „Na dohľadávaní kontaktov na RÚVZ aktuálne pracujú štyri pracovníčky oddelenia epidemiológie a dve zamestnankyne úradu z iného oddelenia,“ vysvetlila Striežová. Dodala, že hygienikom pomáhajú aj dvaja dobrovoľníci a od budúceho týždňa tím posilnia dvaja vojaci. V prípade potreby je o pomoc možné požiadať aj dobrovoľníkov z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Od začiatku októbra pribudlo v okrese Žiar nad Hronom 130 pozitívnych prípadov, 35 prípadov v okrese Žarnovica a 45 prípadov evidujú hygienici v Banskoštiavnickom okrese. „Musím pripomenúť, že sa zvýšila kapacita testovania mobilného odberového miesta v Žiari nad Hronom, ako aj to, že sa testuje každý pracovný deň. Tým sa, samozrejme, zvyšuje aj podiel pozitívnych testov,“ vysvetlila Striežová s tým, že ochorenie sa aktuálne šíri vo vysokej miere napríklad v rodinnom prostredí.

UNLP Košice naďalej poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť bez zmien

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj naďalej bez zmien. Pripomína, že pacienti musia pred konkrétnym vyšetrením na ambulancii prejsť kontrolnou triážou. Dôvodom je vylúčenie ich prípadnej infekčnosti. Z komunikačného oddelenia nemocnice informovala Ivana Vaněková. Ako spresnila, triáž vykonávajú v oboch areáloch nemocnice. Pacientovi odmerajú telesnú teplotu a zdravotnícky pracovník im položí niekoľko základných otázok týkajúcich sa možného kontaktu s ochorením COVID-19. Pacienti môžu ísť na vyšetrenie do ambulancie až po tejto prvotnej krátkej kontrole zdravotného stavu.

Zdroj: TASR – František Iván

„Pokiaľ má pacient príznaky respiračného ochorenia, musí toto telefonicky hlásiť na konkrétnej ambulancii, kde bol objednaný. Termín ošetrenia sa následne upraví po dohode s ošetrujúcim lekárom,“ spresnila. Ak pacient príznaky nemá a prejde kontrolnou triážou, špecialisti ho vyšetria v stanovenom termíne. „Pripomíname, že recepty vydávame aj elektronicky, čo si nevyžaduje návštevu ambulancie. Podrobnejšie údaje poskytne pacientovi konkrétne pracovisko telefonicky,“ dodala Vaněková.