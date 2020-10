Po varovaní hygieničky už nepoužijete sušič rúk! Dokončenie umývania teraz musí vyzerať inak

Hygiena rúk patrí medzi základné preventívne protiepidemické opatrenia, a to nielen počas pandémie, s ktorou dnes zápasíme. Hygienička zdôrazňuje, že nedostatočnou hygienou rúk sa prenášajú rôzne ochorenia, napríklad žltačka typu A, nazývaná tiež "choroba špinavých rúk", rôzne vírusové a bakteriálne hnačkové ochorenia, ktorých pôvodcom sú salmonely, rotavírus, norovírusy a rôzni pôvodcovia respiračných ochorení.

Kedy a ako často je potrebné si umývať ruky?

Ruky sa musia umývať správnym spôsobom, aby sa predišlo prenosom ochorení. Bodnárová odporúča vykonávať hygienu rúk zakaždým, keď máme pocit znečistenia. „Dôležité je umyť si ruky po príchode na pracovisko a po príchode domov. Treba si uvedomiť, že ak sme cestovali v prostriedkoch hromadnej dopravy alebo sme boli u lekára či nakúpiť v obchode, dotýkali sme sa rôznych kontaktných povrchov (kľučiek, zábradlí, vypínačov, vozíkov, košíkov...), ktorých sa dotýkalo mnoho ľudí pred nami. Je to, ako by sme si so všetkými tými neznámymi ľuďmi podali ruky,“ vysvetlila hygienička. Samozrejmosťou je aj umývanie si rúk pred jedlom, po použití toalety, kontakte s domácimi zvieratami či po manipulovaní s odpadkovým košom a odpadom pri starostlivosti o bábätko, teda po výmene znečistenej plienky.

V súčasnosti, keď nosíme rúška, je dôležité umyť si ruky pred jeho nasadením, aj po zložení. „V prípade, že ste chorí, nezabúdajte na respiračnú hygienu, súčasťou ktorej je umývanie rúk po kýchnutí, zakašľaní alebo čistení nosa,“ podotkla odborníčka.

Frekvencia umývania či dezinfikovania rúk podľa hygieničky záleží od činností, ktoré vykonávame.

Akým spôsobom by sa mali správne umývať ruky?

Počas umývania rúk by sme nemali mať nasadené prstene ani náramky, pretože znižujú účinnosť samotného umývania a dezinfekcie. „Po zložení šperkov si ruky navlhčite teplou vodou a naneste dostatočné množstvo tekutého mydla. Dávkovač stlačte určite dvakrát, aby bolo množstvo mydla dostatočné. Po napenení si ruky umývajte správnou technikou najmenej 30 sekúnd. Najprv dlane, potom chrbty rúk, spojte prsty v medziprstovom priestore a premývajte. Potom prsty zakliesnite oproti sebe, v takzvanom zámku. Pokračujte premývaním oboch palcov krúživým pohybom. Sústreďte sa najmä na priestor medzi prstami a pod nechtami, kde sa mikroorganizmy hromadia najviac. Dôslednosť pri vykonávaní jednotlivých krokov sa určite vyplatí,“ opísala Bodnárová.

Na vysušenie rúk odporúča jednorazové papierové utierky, ktorými by sme mali aj uzavrieť vodovodný kohútik. „Sušiče rúk nie sú vhodné a v súčasnej situácii sa nesmú používať, pretože paradoxne prispievajú k šíreniu mikroorganizmov do okolia. Doma, samozrejme, použite čistý uterák, ale tiež dbajte na jeho častú výmenu,“ dodala hygienička.

Najčastejšími chybami pri umývaní rúk je podľa nej krátke oplachovanie pod tečúcou vodou bez použitia mydla, nedostatočné množstvo mydla alebo jeho aplikácia na suché ruky, prípadne nedodržanie správnej techniky a času, ktorý si tento úkon vyžaduje. „Je dôležité udržiavať pokožku rúk zdravú a v dobrej kondícii, preto nezabúdajte ani na pravidelné krémovanie rúk,“ poradila.

„V bežnom živote platí, že správne umývanie rúk mydlom a vodou je postačujúce. Platí však, že použitie alkoholových dezinfekčných prípravkov je alternatívou tam, kde nie je dostupné zariadenie na umývanie rúk, mydlo a voda,“ dodala na záver Bodnárová.