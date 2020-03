KORONAVÍRUS Sú vaše ruky skutočne čisté? Takto vyzerajú, keď si ich neumývate dostatočne dlho

Najzákldnejším pravidlom je umývanie rúk. Dôležité však je, aby ste si ich umývali správnou technikou a dostatočne dlho. Test pod UV lampou odhalil, že ak si ruky umývate aspoň 30 sekúnd, baktérie a vírusy to takmer úplne zničí. Odporúča sa však aj správna technika a umývanie rúk mydlom a teplou vodou.

Ruka pod UV lampou pred umytím Zdroj: Good Health

Ruky si umývajte často aj cez deň, ak ste doma. Ak prídete z vonka, ničoho sa nedotýkajte a ruky si poriadne umyte, prípadne použite aj antibakteriálny gél. Doposiaľ neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že by nový koronavírus prenáśali domáci miláčikovia, avšak pri manipulácii s nimi by ste si mali rovnako častejšie umývať ruky. To platí pred jedlom aj po jedle.

Ruka po 6-sekundovom krátkom umytí Zdroj: Good Health

Dávajte si však pozor na časté používanie antibakteriálnych prípravkov. Ruky vysušujú a môžu vám vážne narušiť povrch dlane. Tým by sa do tela mohli ľahšie dostať vírusy a baktérie. Preto aj v tomto prípade platí, že všetko treba robiť dôkladne, ale s mierou.