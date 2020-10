KORONAVÍRUS Razantné opatrenia sa parlamentnému bufetu vyhli! Kollár chce, aby sa mali poslanci kde najesť

Bližšie sa téme venoval denník Pravda. Od štvrtka 15. októbra totiž reštaurácie a ďalšie stravovacie prevádzky budú môcť vydávať jedlo či nápoje výhradne zabalené a jesť a piť sa bude môcť iba v exteriéri - na terasách, čo je v prichádzajúcich chladných mesiacoch dosť komplikované až nemožné. Parlamentný bufet však na tento režim dostal výnimku a zostáva v doterajšom móde.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kollár má vysvetlenie

Napriek tomu, že sme predsedu parlamentu Boris Kollára oslovovali, neodpovedal nám, no pre denník povedal, že bufet v parlamente nevidí ako reštauráciu. Nechce totiž nechávať poslancov hladných počas práce. „Musím zabezpečiť jedlo pre poslancov. Keď môžeme sedieť vedľa seba v poslaneckých laviciach, môžeme vedľa seba sedieť aj vo výdajni jedla. Všetky bezpečnostné opatrenia sú zabezpečené – rozostupy medzi stolmi či dezinfekcia,“ vyjadril sa Kollár.

Zdroj: Jan Zemiar

Cudzí sa tam nemajú ako dostať

Kollár ma v tomto prípade aj ďalší argument v talóne, a síce, že do priestorov parlamentného bufetu sa nedostane vraj len tak "hocikto". Nebol to však on sám, kto rozhodol o tejto výnimke, ale poslanci na poslaneckom grémiu. „To, že to necháme otvorené, si odhlasovalo grémium. Všetky politické strany s tým súhlasili. Keby povedali, že to nechcú, tak to zavriem,“ uistil Kollár.

Pritom už počas prvej vlny, keď sa rovnako zatvárali reštaurácie a jedlo mohlo byť predávané len zabalené cez okienko alebo donáškou, poslanci sa mohli naďalej stravovať v spomínanom bufete. V tom čase tiež narastala kritika no hlavný hygienik Ján Mikas vtedy uviedol, že nemal vedomosti o tom, že v parlamente je takéto zariadenie.

Kollára prekvapuje kritika na túto tému a situáciu prirovnáva k závodným jedálňam, kde je situácia vraj rovnaká. „Tiež sa nepýtate Volskwagenu alebo Jaguáru, či zatvárajú od štvrtka svoje kantíny. Jednoducho ľudia musia jesť,“ uzavrel Kollár.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Úrad vidí rozdiel medzi klasickou reštauráciou a poslaneckou

V tejto súvislosti sme oslovili aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý poukazuje na to, že charakteristika parlamentného bufetu nespadá pod rovnakú kategóriu ako bežné stravovacie zariadenia ako napríklad reštaurácie, na ktoré sa tieto obmedzenia vzťahujú. "Stravovacie zariadenia napríklad v zdravotníckych zariadeniach, v rôznych firmách, na pracoviskách, ale aj v Národnej rade Slovenskej republiky nie sú podľa zákona definované ako zariadenia verejného stravovania, a preto sa ne zákaz prevádzky nevzťahuje. V uvedenej veci je však dôležité podotknúť, že je potrebné počas prevádzky dodržiavať prísne hygienické opatrenia," uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Dobrú chuť, pani poslanci

Téma sa stala aj terčom kritiky mimoparlamentných subjektov. Medzi nimi sa objavil aj Tomáš Drucker, ktorý sarkasticky poslancom poprial "Dobrú chuť".