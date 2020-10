Poslanci sa zídu opäť: Čaká ich reforma súdnictva i minimálna mzda

Reforma súdnictva hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu SR i Súdnej rady SR. Súčasťou je i návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Rezort spravodlivosti navrhuje tiež ukotvenie vekového cenzu sudcov. Po novom by z funkcie odchádzali sudcovia všeobecných súdov vo veku 65 rokov, respektíve 68 rokov. Súčasťou návrhu je aj zrušenie rozhodovacej imunity sudcov všeobecných súdov.

Novela zákona o minimálnej mzde, ktorou sa mení aj Zákonník práce, rieši ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy. Poslanci majú rokovať aj o vládnom návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach či o návrhu zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií. Novelou zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mali utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít, a to dotáciou na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciou na podporu dobrovoľníckej činnosti. Návrhom zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry by sa mali reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s koronakrízou.

V druhom čítaní majú poslanci prerokovať návrh zákona o zaistení majetku, takisto novelu upravujúcu dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Definitívne tiež majú rozhodnúť o novele týkajúcu sa odoberania titulov a o návrhoch zaradiť nové dni do zoznamu pamätných dní. V prvom čítaní by sa malo plénum venovať zrušeniu súkromnej výroby destilátov z vlastného ovocia. Vyplýva to z vládnej novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Poslanci by mali rokovať aj o návrhu novely, ktorá zavádza nový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja.

Poslanci opozičného Smeru-SD prichádzajú napríklad s novelou Zákonníka práce. Koaliční poslanci OĽANO a SaS zas navrhujú, aby sa obmedzil prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií. Zamedziť by sa malo jeho prevodu do súkromných rúk a mal by ostať vo verejnom záujme. Do parlamentu predložili novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.