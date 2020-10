KORONAVÍRUS Kollár s odvážnym plánom pandemického vlaku: Drucker ho v momente zahltil otázkami

BRATISLAVA - Pandemická situácia kvôli novému koronavírusu je skutočne vážna a v týchto dňoch sa hľadajú rôzne, miestami aj kreatívne spôsoby ako pomôcť postihnutým regiónom. So vlastnými kartami prišla aj vládna Sme rodina. Jej predseda Boris Kollár totiž oznámil, že by mohol vzniknúť tzv. špeciálny pandemický vlak, ktorý by vedel doručiť pomoc a až 300 lôžok. Ambiciózny plán si vypočul aj mimoparlamentný predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker, ktorému sa projekt síce zdá ambiciózny, no má aj veľa otázok.

Predseda Sme rodina doteraz neznámy plán nečakane predstavil v rozhlase. "Urobili sme niektoré kroky. My máme rezort dopravy a náš minister (Andrej Doležal pozn. red.) rieši jeden špeciálny vlak, zdravotný vlak, ktorý vieme posunúť do najrizikovejších zón a vieme tam urobiť 300 lôžok. Takýto pandémických, infekčných lôžok. Tento vlak vieme v tomto čase posunúť napríklad aj do Tvrdošína a pripravujeme sa na to, keď to vybuchne. Cez železnicu teda tiež vieme svojím dielom prispieť k pomoci," povedal Boris Kollár u Braňa Závodského v rádiu Expres.

Plán, ktorý spúšťa veľa otázok

Zdá sa, že vysielanie si vypočul aj mimoparlamentný politik a líder Dobrej voľby Tomáš Drucker, ktorý ocenil ambicióznosť plánu, no vyvstávajú otázky. "Fantázii sa síce medze nekladú, ale ja by som mal teda na pána Kollára hneď niekoľko otázok," reaguje na plán Sme rodina exminister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Zdroj: Topky/Maarty

Personál, lôžka, sociálne zariadenia ...

Z logicky ambiciózneho plánu vyplývajú podľa Druckera početné otázky o tom, ako sa toto všetko zrealizuje. "Od kedy pripravujete tento strhujúci, významný a tajný projekt? Kde ten vlak teraz stojí a koľko má vagónov? Lebo 300 lôžok, tak to musí byť veľmi dlhý vlak... Akými zdravotníckymi prístrojmi a materiálom bude vybavený a z akého média bude čerpať energiu, vodu, ako budú riešené toalety? Koľko a akých lekárov-špecialistov bude v tomto vlaku a koľko sestričiek a kde ich budete regrutovať, kde budú jesť a spať? Kto bude rozhodovať, kam tento vlak vypravia, či pán predseda parlamentu Kollár, minister dopravy, premiér Matovič, alebo pán všemocný Mikas? Vie o tejto aktivite aj minister zdravotníctva?" pýta sa Kollára v mnohých otázkach Drucker

Rezorty zdravotníctva a dopravy sme s podobnými otázkami o tomto projekte oslovili, no zatiaľ svoje stanovisko neposkytli.