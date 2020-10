KORONAVÍRUS Vláda rozhoduje o opatreniach: Schválili prísny limit počtu ľudí na jednom mieste

Dnes, v pondelok od 9.00 h mimoriadne zasadá vláda. Na Slovensku bude od utorka (13. 10.) platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Dôvodom je zhoršenie pandémie nového koronavírusu v krajine.

"Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné," skonštatoval v nedeľu Krajčí s tým, že pracujúcim a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

V čase aktuálne vyhláseného núdzového stavu pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu môže vláda v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť či zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, či zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním. Opatrením nie je dotknutá právomoc Úradu verejného zdravotníctva regulovať konanie hromadných podujatí, a to obmedziť či zákazať ich.

Opatrenia čelia nezrovnalostiam, chcú ich odstrániť

Nezrovnalosti v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v boji s pandémiou nového koronavírusu sa majú odstrániť. Zároveň sa majú zaviesť nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v pondelok schválila vláda. Zároveň ju navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

"Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach, týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Navrhovaná úprava má za cieľ všetky tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že najväčšou nejasnosťou je v súčasnosti právna povaha opatrení ÚVZ, spôsob ich prípravy a najmä vyhlasovania. Napriek tomu, že ÚVZ svojimi opatreniami zasahuje do každodenného života a dokonca obmedzuje základné práva a slobody, doteraz platný zákon podľa slov rezortu neupravuje podmienky nadobudnutia platnosti týchto aktov a ani ich publikácie.

Rezort deklaruje, že novela rešpektuje základné práva a slobody zaručené v druhej hlave Ústavy SR a zakotvené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a dbá aj na zachovávanie princípov právneho štátu. Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností. Za dôležitú označil aj dostupnosť prameňov práva a možnosť pre adresátov normy poznať jej obsah, pričom musí byť náležite publikovaná. Jasnou právnou kvalifikáciou týchto právnych aktov ako všeobecne záväzných právnych predpisov sa má vyjasniť ich postavenie v právnom poriadku, keďže sa budú môcť stať právnym základom konania všetkých štátnych orgánov. Vyjasniť sa má tiež postup a miera ich skúmania.

Novela má tiež zaviesť nové právne nástroje na boj s pandémiou. Orgány verejného zdravotníctva by po novom mohli nariadiť opatrenie, ktorým bude môcť uložiť povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Napomôcť to má k trasovaniu osôb, ktoré mohli prísť do kontaktu s nakazenou osobou.

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) by mohli pribudnúť kompetencie v oblasti poskytovania informácií obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Rovnako by sa mohlo týmto orgánom umožniť využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie NCZI na plnenie ich úloh.

Novelou sa má upraviť aj zákon o organizovaní verejných športových podujatí. Riešiť by sa mal konflikt medzi povinnosťou zakrytia tváre vyplývajúcou z opatrení ÚVZ a zákazom mať zakrytú tvár "spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim identifikáciu účastníka verejného športového podujatia".

DIštančná výučba na stredných školách

Na Slovensku sa v nedeľu prijali prísnejšie opatrenia v dôsledku výrazného nárastu počtu nakazených novým koronavírusom. Od pondelka prechádzajú stredné školy na dištančnú výučbu. Od štvrtka (15. 10.) majú začať platiť opatrenia ako povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná len v exteriéri. Zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas nákupu pre seniorov. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách.

Prísnejšie opatrenia budú podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. Zároveň upozornil, že Slovensko sa momentálne snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, krajinu podľa predsedu vlády čaká lockdown ako v Izraeli.

Vyše 200 vojakov na operácii Spoločná hradba

Od pondelka je v rámci operácie Spoločná hradba nasadených 262 vojakov v 14 mobilných odberových miestach, 12 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a 16 nemocniciach na celom území SR. Do konca týždňa predpokladá rezort obrany v boji s pandémiou nového koronavírusu nasadenie viac ako 500 vojakov. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Na základe požiadaviek krízového štábu ministerstva zdravotníctva naši vojaci pomáhajú s usmerňovaním a administratívou prichádzajúcich na vstupoch do nemocníc a mobilných odberových miest," spresnil rezort. Okrem toho pomáhajú s dohľadávaním a trasovaním prípadov v regionálnych úradoch.

Zmeny týkajúce sa položiek počas núdzového stavu

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR môže obstarávať schválené položky pohotovostných zásob v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, a to nad rámec cieľových stavov uvedených v uznesení vlády, ktorým sa upravuje tvorba pohotovostných zásob. Vláda v pondelok na rokovaní schválila materiál s týmto cieľom.

"Hlavným cieľom predkladaného dokumentu je zabezpečiť tvorbu pohotovostných zásob v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu," konštatuje sa v doložke vplyvov k tomuto materiálu. Tvorba pohotovostných zásob bude zabezpečená z rozpočtovej kapitoly SŠHR. Materiál nadobúda účinnosť schválením vládou.

Pohotovostné zásoby sú jedným z troch druhov štátnych hmotných rezerv. Predstavujú vybrané základné komodity, hotové výrobky určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity.

Chcú zachrániť eurofondy

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) by sa mal zjednodušiť a zrýchliť. Do konca tohto roka totiž treba vyčerpať 109 miliónov eur, inak Slovensko o tieto prostriedky príde. V pondelok na tlačovej konferencii to uviedla ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).

Nasadení vojaci budú podľa ministerstva pôsobiť v časoch a zmenách na základe spresnenia jednotlivých úradov, nemocníc a odberových miest. "Pre potreby dohľadávania a trasovania sme vyčlenili viac ako 200 kusov výpočtovej techniky a potrebné množstvo mobilných telefónov," doplnil rezort obrany.