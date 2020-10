KORONAVÍRUS Momentálne v nemocniciach a RÚVZ vypomáha približne 262 vojakov, tvrdí Naď

BRATISLAVA - V nemocniciach, odberových tímoch a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) momentálne pomáha približne 262 vojakov. Ide o 14 regionálnych úradov po celom Slovensku. Informoval o tom po rokovaní vlády minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Predpokladá, že do konca týždňa bude zdravotníkom vypomáhať 500 vojakov.

"Ozbrojené sily (OS) SR pomáhajú a budú pomáhať tak, ako to budú požadovať zodpovedné zložky," podotkol Naď. Dodal, že vojaci budú v regiónoch dovtedy, dokedy to bude potrebné a ich mandát sa bude predlžovať podľa potreby.

Vojaci, ktorí vypomáhajú, vytvoria v prvý deň nastúpenia dvojičku s hygienikmi či zdravotníkmi. "Nie je to náročná robota, na ktorú by sa trebalo niekoľko týždňov školiť. To sú veci, ktoré sa naučia tí ľudia veľmi rýchlo a rýchlo budú postupovať aj samostatne," priblížil Naď.

OS SR budú pomáhať pri odstraňovaní následkov núdzového stavu. Vláda minulý týždeň súhlasila s vyčlenením do 1500 vojakov. Vojaci budú vyčlenení na základe požiadaviek ministra zdravotníctva na nevyhnutný čas, posilnia regionálne úrady verejného zdravotníctva i vybrané zdravotnícke zariadenia. Opatrenie je termínované do konca roka.