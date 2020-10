Remišová: Zjednodušujeme IROP, do konca roka treba vyčerpať 109 mil. eur

Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Integrovaný regionálny operačný program (IROP) by mal byť jednoduchší a rýchlejší. Do konca tohto roka totiž treba vyčerpať 109 miliónov eur, inak Slovensko o tieto prostriedky príde. V pondelok na tlačovej konferencii to uviedla ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).