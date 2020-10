Podľa Krajčího sme sa vydali českou cestou, premiér Matovič: Zaťahujeme poslednú záchrannú brzdu

Od štvrtka (15. 10.) bude platiť povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zakážu sa hromadné podujatia, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná len v exteriéri. Zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obchody s potravinami a drogériou budú musieť od štvrtka vymedziť čas nákupu pre seniorov. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách. Po rokovaní ústredného krízového štábu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Do úvahy prichádza aj zákaz zhromažďovania sa nad šesť ľudí. Stredoškoláci prejdú na dištančné štúdium už od pondelka (12. 10.).

Krajčí spresnil, že rúška budú povinné v exteriéri v obciach a mestách. Výnimka na nosenie rúška bude platiť mimo obce a miest pre rodinu, keď pôjde spolu, alebo pokiaľ budú ľudia od seba vzdialení viac ako päť metrov. Od štvrtka bude platiť zákaz všetkých organizovaných hromadných podujatí. Na pondelkovom zasadnutí vlády by chceli podľa Krajčího prerokovať aj zákaz zhromažďovania sa nad šesť ľudí. "Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné," skonštatoval Krajčí s tým, že ľuďom a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

Prevádzky verejného stravovania budú môcť vydávať iba zabalené jedlo so sebou. Prevádzky budú môcť podávať jedlo v exteriéri, ak budú mať túto možnosť. Zákaz konzumovať v interiéri sa bude týkať aj barov či kaviarní. V interiéri si zákazníci nemôžu dať dole rúško, zdôraznil Krajčí. Pokiaľ je v ubytovacom zariadení reštaurácia, majú si hostia nechať jedlo priniesť na izbu v zatvorenom obale. Terasy budú môcť byť otvorené, ak nie sú presklené či inak uzavreté. Pri vstupe do obchodných centier sa má merať teplota.

Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas v rozmedzí 9.00 h až 11.00 h na nákupy seniorov nad 65 rokov. Podľa Krajčího môžu seniori nakupovať aj v iných časoch, no odporúča, aby dodržiavali vyhradené hodiny. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách, bude môcť v nich byť jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Výnimka bude platiť na organizovanie piatich najvyšších športových súťaží, a to v prípade futbalu, hokeja, volejbalu, hádzanej, basketbalu. Hráči musia byť pretestovaní a hrať sa bude bez divákov. Zákaz hromadných podujatí sa podľa Krajčího má týkať aj bohoslužieb. Premiér Igor Matovič (OĽANO) dodal, že krsty, pohreby a sobáše sa budú môcť konať, avšak za pravidiel, aké budú platiť pri prevádzkach, čiže jedna osoba na 15 štvorcových metrov v priestore. Ak sa budú tieto obrady konať vonku, počet účastníkov sa podľa Matoviča obmedzovať nebude, dodržiavať sa však musia dvojmetrové odstupy.

Verejná doprava sa regulovať nebude, no predpokladá sa, že dištančné vzdelávanie bude regulačný faktor v hromadnej doprave. Zasadnutia obecných a mestských zastupiteľstiev či pojednávania na súdoch sa budú môcť konať za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení.

Podľa Matoviča budú samozrejmé kompenzácie pre ľudí. Opatrenia budú podľa neho platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) potvrdil, že už od nedele 7.00 h sú posilnené policajné kontroly. Dodal, že pri kontrolách už nebudú dávať len upozornenia, ale udeľovať sa majú aj blokové pokuty, prípadne sa vec posunie na správne konanie. "Hranice zatiaľ nechávame otvorené," dodal.

Krajčí nevylúčil obmedzenie niektorých výkonov

Slovenským pacientom by sa mohli radikálne obmedziť niektoré zdravotnícke výkony, ktoré sú nateraz bežné, ak by nedošlo k sprísneniu opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rovnako by mohli chýbať kapacity zdravotníckych pracovníkov. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). "Každé jedno lôžko, ktoré reprofilizujeme na infekčný profil, v princípe vytláča poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá dovtedy na tom lôžku bola realizovaná," komentoval minister.

Podľa jeho slov je v zálohe a legislatívne schválený aj "plán B", ktorý počíta s tým, že by zdravotnú starostlivosť pod dohľadom poskytovali študenti piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt či zdravotnícki pracovníci z tretích krajín aj bez platných dokumentov. Krajčí však dúfa, že sa Slovensko do takejto situácie nedostane. Komentoval tiež, že lôžkové kapacity sa zatiaľ úplne nezaplnili. Ak časť ľudí nezmení svoju mentalitu, tak podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva nemusia byť dostatočné. "Pokiaľ 35 percent ľudí bude ignorovať nariadenia, hrozí nám lockdown," skonštatoval Krajčí.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas pripomenul, že sa nachádzame v chrípkovej sezóne, bude veľký problém, ak k tomu pribudne aj COVID-19. "Našou snahou bude zmeniť krivku tak, aby sme epidémiu chrípky, ktorú vždy čakáme na rozmedzí januára a februára, dovtedy sploštili, pretože kombinovaná infekcia môže mať závažný priebeh u vyšších vekových skupín," doplnil. Premiér Igor Matovič (OĽANO) doplnil, že si "užívame" vlnu, ktorá je 50-krát väčšia ako v prvej vlne. Na Slovensku sa nachádza asi 200.000 pozitívnych ľudí, ktorí môžu infekciu roznášať, kým v prvej vlne to bolo približne 1000 ľudí. "Buďme mimoriadne zodpovední. Verím, že to spoločne zvládneme," dodal.

Zaťahujeme poslednú záchrannú brzdu, inak príde lockdown

Slovensko sa v prípade aktuálnej situácie s pandémiou nového koronavírusu snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, Slovensko čaká lockdown ako v Izraeli. Po rokovaní ústredného krízového štábu to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že Slovensko a jeho obyvatelia majú poslednú možnosť na to, aby boli opatrní a dodržiavali protiepidemické opatrenia. Predseda vlády chce so zástupcami Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prediskutovať obdobie Dušičiek.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) upozornil, že ak časť ľudí, ktorá doteraz opatrenia nerešpektovala, nezmení svoje správanie, tak ani aktuálne sprísnenie opatrení nemusí byť dostatočné. "Ak sa 35 percent populácie rozhodne, že to bude ignorovať, čaká nás kompletný lockdown," uviedol šéf rezortu zdravotníctva. Reprodukčné číslo je podľa Krajčího na úrovni 1,43, v lete bolo 1,15. Minister chce, aby sa Slovensko priblížilo k letným hodnotám.

Opatrenia, ktoré sa majú na Slovensku v najbližších dňoch sprísniť, budú podľa premiéra platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. "Máme to v našich rukách. Skúsme urobiť všetko pre to, aby to bolo čím skôr," vyhlásil. Matovič avizuje, že sa plánuje stretnúť aj so zástupcami KBS, aby s nimi prediskutoval obdobie Dušičiek. "Môj cieľ je, aby sme to odložili do času, keď bude priaznivejšia pandemická situácia a cestovanie nebude spôsobovať potenciálne riziko," povedal predseda vlády. Ľudí vyzval, aby v týchto dňoch a týždňoch boli opatrní pri stretávaniach sa a neohrozovali starších, chorých či inú rizikovú skupinu obyvateľov. Dôrazne odporúča necestovať. "Mohlo by to spôsobiť, že nabudúce nebudeme navštevovať jeden hrob, ale viacero." Ľudí vyzval na zodpovednosť, inak podľa neho môžu všetky opatrenia "zahodiť do koša".

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) taktiež uviedol, že na Slovensku je potrebné celoplošne obmedziť stretávanie sa. Lokálny lockdown Oravy či Bardejova v súčasnej situácii už podľa Krajniaka nepomôže. Aktuálne už nie sú ani takzvané regionálne COVID-19 semafory. "O päť minút 12 sa snažíme dostať situáciu pod kontrolu. Choroba diktuje nám. Musíme začať my diktovať chorobe," skonštatoval. Cieľom je podľa neho to, aby sa krivka pozitívne testovaných na COVID-19 začala na Slovensku splošťovať. To, že regionálny lockdown aktuálne nie je v hre, potvrdil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), poukázal pritom na aktuálne čísla nakazených i šírenie nového koronavírusu na Slovensku. Minister vnútra avizuje posilnenie kontrol zo strany polície i to, že policajti už nebudú len upozorňovať, ale aj rozdávať pokuty či prípad posunú na správne konanie.