Predpoveď meteorológov na najbližšie dni neveští nič dobré: Vo viacerých regiónoch hrozia povodne!

Do dnešnej 8. hodiny rána za 24 hodín na Slovensku podľa SHMÚ napršalo väčšinou 10 až 30 mm, zrážok vo východnej polovici územia zväčša do 5 mm. „Napríklad Sološnica na Záhorí mala zaokrúhlene 38 a o pár kilometrov ďalej v Perneku bolo takmer 44 mm. Za uvedené obdobie napršalo výrazne menej vo východnej polovici územia Slovenska. Tu spadlo zväčša len do 5 mm zrážok,“ zhrnuli meteorológovia.

Podľa modelov by do dnešného večera malo aj na východe s výnimkou Zemplína napršať takmer všade ďalších minimálne 5 až 10 mm. Vo východnej časti Banskobystrického kraja a na Spiši sa do dnešného večera očakáva ďalších zväčša 10 až 30 mm zrážok. Naopak, na západe územia budú zrážky v priebehu dnešného dňa výrazne ustávať. Pondelňajšia denná teplota sa bude pohybovať v intervale 7 až 13 stupňov. Na Zemplíne a v Above sa však oteplí na 13 až 19 stupňov.

V niektorých regiónoch hrozia povodne

SHMÚ vydal druhý stupeň výstrahy pred dažďom, ktorý platí na celom území Trenčianskeho, Banskobystrického, Nitrianskeho a Žilinského kraja, tiež v okresoch Poprad i Rožňava. V týchto oblastiach očakávajú meteorológovia ojedinele výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 60 až 100 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozorňuje hydrometeorologický ústav.

Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Trnavský a Bratislavský kraj, tiež pre okresy Kežmarok, Levoča, Gelnica, Spišská Nová Vec a Košice-okolie. Tu očakávajú meteorológovia miestami úhrn zrážok od 45 do 80 milimetrov.

Výdatné zrážky spôsobia výrazné vzostupy vodných hladín

„Vodné toky začínajú stúpať najmä v povodí stredného Váhu a na hornej Nitre, kde sme už zaznamenali dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity na toku Handlovka,“ skonštatoval SHMÚ, ktorý očakáva na väčšine Slovenska výdatný a trvalý dážď do stredy.

V prípade okresu Prievidza vydali meteorológovia druhý stupeň hydrologickej výstrahy. Očakávajú výrazný vzostup vodných hladín, pričom táto výstraha platí do utorka do 13.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred vznikom povodní platí pre Trnavský, Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky a Banskobystrický kraj i pre okres Rožňava. „Vzhľadom na očakávané trvalé zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch,“ spresnili s tým, že tieto hydrologické výstrahy trvajú až do odvolania.

Utorok

Stred tlakovej níže sa bude presúvať z Jadranu nad rozhranie Poľska a Ukrajiny. S ňou spojený zvlnený studený front bude naďalej ovplyvňovať počasie u nás.

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach zaprší, lokálne aj výdatne. Na hrebeňoch Tatier, na západe prechodne už od výšky 1000 m, bude snežiť. Na väčšine územia bude panovať chladné počasie.

Najnižšia nočná teplota poklesne na 8 až 3, na juhu stredného Slovenska, v Above a na Zemplíne približne na 10 stupňov. Maximálna denná teplota dovŕši 5 až 10, na juhu stredného Slovenska, v Above a na Zemplíne 11 až 16 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 20 až 45 km/h, v nárazoch miestami do 60 km/h. V Banskobystrickom kraji a cez deň postupne aj na východe sa očakáva slabý vietor.

Streda

Počasie u nás bude ovplyvňovať tlaková níž so stredom nad Poľskom.

V polovici týždňa bude oblačno až zamračené, menej oblakov sa v priebehu dňa očakáva len na juhu. Na väčšine územia, cez deň miestami, najmä na severe, treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Od výšky 1200 m hrozí sneženie. Bude chladno a veterno.

Do rána sa ochladí na 8 až 4, na severe miestami zhruba na 2 stupne. Počas dňa sa oteplí na 8 až 13, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní cca na 6 stupňov. Zafúka juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 20 až 35 km/h, ojedinele až okolo 45 km/h, v nárazoch 65 km/h. Nad pásmom lesa hrozí víchrica.

Štvrtok

Nad centrálnym Stredomorím, strednou Európou a Pobaltím sa bude udržiavať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu.

Oblačnosť bude prevažne veľká a miestami sa očakávajú prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Na horách zavládne veterné počasie.

Najnižšia nočná teplota poklesne na 8 až 2 stupne, v údoliach však môže byť ešte chladnejšie. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 10 až 16 stupňov.

Piatok

Rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená so studeným frontom sa zo strednej Európy presunie ďalej na východ.

Bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba znova počítať s prehánkami alebo dažďom, vo vysokých polohách so snežením.

Najnižšia nočná teplota poklesne na 9 až 3 stupne. Maximálna denná teplota sa bude pohybovať v intervale 8 až 14 stupňov.