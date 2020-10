KORONAVÍRUS Myslím si, že režim na hraniciach s Českom treba sprísniť, povedal Matovič

BRATISLAVA - V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu v Česku je na mieste otázka sprísnenia režimu na hraniciach. Uviedol to vo štvrtok premiér Igor Matovič (OĽANO). Osobne si myslí, že by k sprísneniu malo dôjsť. Dodal, že by sa mali zamyslieť aj nad množstvom výnimiek pri prechode hraníc.

Tlačová beseda premiéra Igora Matoviča

Dosah prijatých opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu by sa mal ukázať najbližší víkend. „Je to životná nevyhnutnosť, ak by nám počet prípadov naďalej rástol a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, ohrozíme životy a zdravie,“ poznamenal premiér.

Antigénové testy by mali byť na Slovensku v utorok (13. 10.). Povedal to vo štvrtok predseda vlády. Netreba ich brať podľa Matoviča ako všeliek. Pripomenul, že antigénové testy zachytia tri pozitívne osoby na nový koronavírus z desiatich. „Mali by nám výrazne pomôcť pri zachytení ľudí, ktorí sú najinfekčnejší a najnebezpečnejší pre ostatných,“ doplnil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hygienici a zdravotníci zvládajú podľa Matoviča 30-násobok pozitívne testovaných oproti tomu, čo zvládali v prvej vlne. Pripomenul, že v niektorých nemocniciach sa už uskutočňuje reprofilizácia oddelení, čím sa zvýši počet lôžok pre pacientov s COVID-19 o osem- až deväťnásobok. „Určite hrozia odklady ošetrení tam, kde budeme musieť uvoľňovať lôžka pre COVID pacientov. Všade si bude zdravotný personál klásť otázku, kto má prednosť,“ hovorí Matovič.