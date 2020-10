Juh Slovenska nebude apendixom, a to ani pri čerpaní z Fondu obnovy, hovorí premiér

Premiér ich zároveň vyzval, aby pomohli komunikovať potrebu dodržiavania opatrení na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19 aj u príslušníkov maďarskej menšiny. Ako poznamenal Forró, na to, aby aj maďarská komunita cítila výhody Fondu obnovy, je potrebné zveľaďovať aj južné oblasti Slovenska. Zdôraznil, že to pomôže všetkým občanom, ktorí tam žijú. Podľa Berényiho treba doriešiť napríklad severojužný ťah Slovenska či ochranu pitnej vody na Žitnom ostrove. Otázku dvojitého občianstva nazval Matovič "citlivou záležitosťou". Presadzuje umožnenie získania druhého občianstva tým, ktorí majú väzbu na druhú krajinu.

"To je európske riešenie, to je myslím si, že rozumný kompromis," skonštatoval. Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti pracuje na návrhu novely zákona o štátnom občianstve, podľa tlačového odboru by mal byť predložený na vládu ešte v októbri. Predstaviteľov iných maďarských strán premiér zatiaľ na stretnutie neplánuje pozývať, SMK považuje za dominantnú stranu a dostatočnú reprezentáciu. Ak sa maďarské strany spoja do spoločnej strany, spolieha sa na Berényiho, ktorému dôveruje. "Očakával by som od nového zoskupenia, ktoré sa vytvorí, aby sa jednoznačne vyjadrilo, či v budúcnosti chce akýmkoľvek spôsobom spolupracovať so stranami, ktoré Slovensko doslova vydali do rúk mafie," vyhlásil odkazujúc na strany Smer-SD a Hlas-SD.

Maďarské strany sa podľa Forróa zhodujú, že ak chcú dosiahnuť čo najviac pre maďarskú komunitu, ich prvoradým partnerom môžu byť strany vládnej koalície. Strana Most-Híd považuje otázky preberané na rokovaní za legitímne. Premiérovu snahu riešiť problémy južných a východných regiónov a ľudí, ktorí tam žijú, však považuje za neúprimnú. Predstavitelia SMK podľa hovorkyne Mosta Kláry Magdeme asistovali divadelnému predstaveniu Igora Matoviča, ktorý sa na adresu Maďarov vyjadril hanlivo. "Rád by som veril všetkým sladkým sľubom pre Maďarov na Slovensku, ale za pol roka Matovičovho riadenia krajiny cez Facebook a tlačovky nebudem naivný," podotkol predseda strany László Sólymos.