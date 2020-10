Slovensko podporuje Cyprus a Grécko v ich námornom spore s Tureckom, povedal Matovič

BRUSEL - Slovensko je na mimoriadnom dvojdňovom summite EÚ v Bruseli ochotné podporiť sankcie voči Bielorusku, ale aj prípadné sankčné opatrenia proti Turecku, po ktorých volá Cyprus. A EÚ by mala dať Číne jasne najavo, že nestojí pred ňou v predklone. Uviedol to vo štvrtok cestou na zasadnutie Európskej rady premiér SR Igor Matovič (OĽaNO).

Slovenský premiér zdôraznil, že je kľúčové, aby Únia na summite zaujala "jednoznačne rázny" postoj voči agresii Turecka voči jej dvom členským krajinám - Cypru a Grécku. "Je načase, aby Slovensko aj EÚ zdvihli hlavu zoči-voči Turecku a povedali, že toto sú naše hranice, nezasahujte do územnej celistvosti týchto dvoch členských krajín."

V tejto otázke Matovič drží stranu cyperskej požiadavke, aby EÚ neriešila chystané sankcie voči Bielorusku, kým sa najprv nevyrovná s otázkou nelegálnych tureckých prieskumných vrtov vo východnom Stredomorí. "To je férové. Grécko a Cyprus sú členskými krajinami a nemali by sme ich nechať v štichu, ak sa chceme vyjadrovať k nečlenskej krajine," uviedol s odkazom na bieloruské sankcie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič zároveň dodal, že rovnako rázny postoj Únie očakáva aj pri zadefinovaní vzťahov s Čínou, s ktorou Únia momentálne rokuje o veľkej ekonomickej a investičnej dohode. "My ako kolíska demokracie by sme nemali prevádzkovať, povedal by som, predklonenú politiku voči tejto svetovej mocnosti," opísal situáciu. A dodal, že z hľadiska dôležitosti tém by uprednostnil, keby šéfovia štátov a vlád na summite rokovali najskôr o Turecku, potom o Bielorusku a následne o vzťahoch s Čínou.

Zároveň dodal, že Vyšehradská štvorka (V4) má v týchto otázkach spoločné pozície. Priznal, že možno maďarský premiér Viktor Orbán má s tureckým prezidentom lepšie vzťahy ako iní európski lídri, zároveň si však podľa neho aj maďarský premiér dobre uvedomuje, že Únia potrebuje spoločný postoj, že musí chrániť svoje hranice a odsúdiť aktivity Turecka.