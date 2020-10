Grécko rozširuje plot na hraniciach s Tureckom: Stavia aj ďalšie tri bariéry

Táto hraničná bariéra bude stáť pozdĺž rieky Marica (po grécky Evros). V gréckom meste Kastanies ležiacom na sever od tejto turecko-gréckej pohraničnej rieky už teraz stojí 11-kilometrový plot. Atény v súčasnosti stavajú tri ďalšie bariéry, dovedna o dĺžke 27 kilometrov, neďaleko dediny Ferres na mieste, kde sa v rieke Marica nachádza viacero plytčín.

Dokončené by mali byť budúci rok v apríli. Práve táto oblasť bola dejiskom krízy v apríli tohto roku, keď Ankara vyhlásila, že otvára svoje hraničné priechody s euroblokom. Tisíce migrantov v Turecku sa následne vybrali smerom do Grécka. EÚ obvinila Turecko, že zneužíva zúfalstvo migrantov a vyslala do oblasti príslušníkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).

Grécke bezpečnostné sily vtedy väčšine migrantov z Turecka zabránili vstúpiť do krajiny. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová následne Grécku poďakovala, že sú "štítom Európy". Ankara sa opakovane vyhráža, že umožní tisíckam migrantov prejsť z Turecka Grécka, a tým pádom do Európskej únie.