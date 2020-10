Ďalšia vlna kritiky na Matoviča: Premiér išiel do Bruselu s nič nehovoriacimi bodmi

Premiér Igor Matovič (OĽANO) išiel podľa jeho slov na samit lídrov do Bruselu s nič nehovoriacimi bodmi schválenými Výborom Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Opätovne upozornil, že vláda by sa mala riadiť uznesením z dielne Smeru-SD, ktoré počas týždňa nadobudlo účinnosť.

"Plán obnovy je pre SR veľmi dôležitá vec. Je to rozpočet takmer ôsmich miliárd eur, z ktorých sa má obnovovať slovenská ekonomika a slovenské hospodárstvo, ktoré je zasiahnuté koronakrízou," skonštatoval Melicher. Dodal, že v Smere-SD vychádzajú z informácií, ktoré majú, a tvrdí, že vláda zrejme žiaden plán obnovy nemá.

Problém vidí i v tom, že európsky výbor pred samitom prijal len akési potvrdenie toho, s čím má Matovič do Bruselu ísť. "Toto sú také všeobecné a abstraktné veci, že to snáď vláda SR ani nemôže myslieť vážne. Potrebujeme mať jasný zoznam vecí, ktoré ideme robiť. To že vydávajú nejaké stanoviská, ktorými poverujú premiéra, aby mal ísť do Bruselu, že ich vydávajú za uznesenie vlády SR o tom, ako sa majú čerpať peniaze z EÚ, je zlý vtip," povedal.

Zdôraznil, že naďalej platí uznesenie, ktoré v súvislosti s plánom obnovy do parlamentu predložil Smer-SD. Pripomenul Ústavu SR, ktorá podľa jeho slov garantuje, že ak sa rozprava k návrhu neotvorí, stane sa uznesenie pre vládu záväzným. Tvrdí, že vláda by mala rešpektovať uznesenie Smeru-SD, keďže cez týždeň nadobudlo účinnosť.

Opätovne kritizoval proces prípravy plánu obnovy za zatvorenými dverami bez sľubovanej diskusie. Želá si, aby sa vláda a parlament zobudili. "Aby začali brať na zreteľ, že SR je v tomto čase zraniteľná, že trpíme krízou, ľudia prichádzajú o prácu, klesajú sociálne štandardy a to, čo slovenskej ekonomike a ľuďom pomôže, je podpora domácej spotreby, a tá sa dá dosiahnuť cez plán obnovy," uzavrel.