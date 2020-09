Matovič rýchlo prichádza o dôveru: Politológovia prezradili, čo môže byť za tým

Kým Matovič ešte v máji podľa tej istej agentúry dosahoval takmer 50-percentnú dôveru občanov, dnes sa situácia dramaticky zmenila. Premiérovi dnes dôveruje 32-percent opýtaných respondentov a až 66 mu nedôveruje.

Je to karma, myslí si Štefančík

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je to dôsledok jeho pôsobenia na čele štátu. "Je to výsledok jeho niekoľkomesačného pôsobenia vo funkcii predsedu vlády. Ako opozičný politik nemal v ruke žiadnu zodpovednosť, mohol búšiť hlava-nehlava do politických nepriateľov a dokonca aj priateľov. Vždy, keď sa dalo, kopol si do niekoho. Teraz sa mu to vracia ako bumerang. Raz darmo, karma funguje aj u neho," myslí si odborník.

Dobré načasovanie, zlá koncovka

Štefančík upriamuje pozornosť na to, že OĽaNO pred voľbami vyšla kampaň, no aj komunikácia premiéra ťahá preferencie opäť smerom nadol. "V každom prípade, Igor Matovič a jeho strana vyleteli pred voľbami veľmi rýchlo smerom nahor, hoci dlhé mesiace sa v prieskumoch verejnej mienky nachádzali niekde na úrovni jednociferného čísla. Pár šikovných vystúpení pred voľbami mu pomohlo presvedčiť zvyčajne nestabilnú časť voličov. A títo ho dnes opúšťajú. Uverili, že Matovič by mohol predstavovať zmenu. Dnes zažívajú ťažké sklamanie, možno až frustráciu. Áno, polícia si robí svoju prácu, ale ľudia očakávali zmenu politickej kultúry. A aká je realita? Raz ufňukaný, inokedy vulgárny premiér, bez jasnej vízie, „naši ľudia na úradoch verejnej správy“, podvody s diplomovkami, peniaze u manželky, o ktorých on sám netuší, rozhodovanie o miliardách za dverami, rúška áno, ale len pokiaľ nie je na svadbu pozvaný Matovič, k tomu infantilná komunikácia cez sociálne siete, a takto by sme mohli pokračovať až do rána," pripomína Štefančík.

Komunikácia nie je na mieste a môže sa mu vypomstiť

Volebný výsledok Igora Matoviča a jeho hnutia OĽaNO bol podľa ďalšieho politológa Michal Cirnera prekvapením. "Ešte niekoľko mesiacov pred voľbami totiž toto hnutie oscilovalo v prieskumoch verejnej mienky blízko 5-percentnej hranice zvoliteľnosti do parlamentu," uvádza Cirner.

"OĽaNO skrátka vyšla volebná kampaň, Matovič sa dokázal trafiť do momentálnej chute voličov a naservíroval im to, čo si želali - sľuby o zatočení s korupciou a podobne. Všetky okolnosti (vrátane zle nastavených volebných kampaní konkurujúcich strán) mu zahrali do karát. Pozorovatelia politickej scény vedia, že potenciál OĽaNO je niekde okolo 8-10 % voličov. Z tohto pohľadu sú aj dnešné preferencie hnutia a dôveryhodnosť Igora Matoviča úspechom. Ak nezmení komunikačný štýl a chaoticko-mikromanažérsky štýl riadenia vlády, vráti sa preferenčne tam, kde bol predchádzajúcich 10 rokov," uzavrel Cirner.