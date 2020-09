KORONAVÍRUS V Bratislavskom kraji pribudlo 22 nových prípadov COVID-19

Medzi pozitívnymi osobami eviduje RÚVZ importy zo zahraničia, najmä z Ukrajiny, no predovšetkým osoby, ktoré prišli do kontaktu s už pozitívnymi osobami. "Zaznamenávame taktiež sporadické prípady bez epidemiologickej súvislosti s predchádzajúcimi prípadmi ochorenia COVID-19 v našom kraji," uviedol úrad.

Zároveň hygienici poukázali na to, že do 21. septembra je prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej triede na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Za kasárňou v Bratislave, keďže sa u jedného žiaka potvrdil nový koronavírus. Žiaci a pedagogickí pracovníci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s týmto žiakom, sa musia podrobiť desaťdňovej domácej izolácii a odberu biologického materiálu.

NOVÝ KORONAVÍRUS 😷 SA VYSKYTOL V ĎALŠÍCH 2 ŠKOLÁCH V BRATISLAVE V Bratislavskom kraji evidujeme 2️⃣2️⃣ nových... Uverejnil používateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. Utorok 15. septembra 2020

"Pokiaľ neabsolvujú PCR test, musia aktívne sledovať svoj zdravotný stav a ak nebudú mať klinické príznaky ochorenia COVID-19 počas posledných troch dní karantény, môžu domácu izoláciu ukončiť," doplnil RÚVZ.

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu u detí navštevujúcich ZŠ s MŠ na Trnkovej ulici v Bratislave je do piatka (18. 9.) prerušený výchovno-vzdelávací proces v dvoch triedach. Žiakom a vybranému pedagogickému personálu sa nariadili karanténne opatrenia a taktiež v školskom zariadení prijali príslušné protiepidemické opatrenia z dôvodu zabránenia šíreniu ochorenia COVID-19.