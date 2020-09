KORONAVÍRUS Zatvorená škola! Gymnazisti sa mali nakaziť na koncerte

"Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi došlo k nákaze na nejakom koncerte v Prievidzi," uviedol Štetiar. Gymnázium podľa neho zostáva zatvorené zatiaľ do 21. septembra, koncom tohto týždňa by mali hygienici rozhodnúť o ďalšom postupe.

Školu dali do karantény hygienici po tom, ako ochorenie COVID-19 potvrdili u jedného z jej študentov. Hygienikom oznámil ďalšie dve osoby, s ktorými bol v kontakte a ktoré sú z iných tried, ako je on.