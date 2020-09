Ďalšia vojna v koalícii? Matovič skritizoval Klusa, potom telefonoval Babišovi: Je nad vecou, tvrdí

BRATISLAVA – Premiér Igor Matovič (OĽANO) si myslí, že susedné Česko by malo zvýšiť počty testovaných na ochorenie COVID-19. Povedal to v utorok po slávnostnej omši v bazilike v Šaštíne-Strážach. Zároveň uviedol, že si s českým premiérom Andrejom Babišom vysvetlili to, že Slovensko zaradí Česko na zoznam červených krajín.

"Vyjasnili sme si to. Pán Babiš je nad vecou," reagoval premiér na otázku, či si s českým kolegom telefonovali. Matovič chcel informáciu o zaradení Česka medzi rizikové krajiny oznámiť najprv Babišovi.

Zdroj: Topky/Maarty

Informáciu však zverejnil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus na sociálnej sieti, za čo ho Matovič skritizoval. Doplnil, že si s Babišom veľmi úprimne vymenili na Klusa názor.

ONLINE INFO Z ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU: ČESKO SA VZHĽADOM NA VÁŽNY PANDEMICKY VÝVOJ STÁVA “ČERVENOU” KRAJINOU. RAKÚSKO... Uverejnil používateľ Martin Klus Pondelok 14. septembra 2020

Predseda vlády tiež uviedol, že v prípade Česka je nebezpečné najmä to, koľko testov denne robia. Približne každý šiesty testovaný bol pozitívny, čo je podľa Matoviča aj z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie veľmi vysoké číslo. Slovensko má podľa jeho slov tri až štyri percentá z testovaných pozitívne na ochorenie COVID-19. "To svedčí aj o tom, že množstvo testov na Slovensku robíme dostatočné a Česi by práveže mali výrazne pridať, aby znížili percento pozitívnych z celej skupiny testovaných," povedal premiér.

Poukázal na to, že Česko bude v akomsi "medzirežime" medzi zelenou a červenou krajinou. Formálne ide o červenú krajinu, ale má množstvo výnimiek a náhodnú kontrolu za hranicami. Zdôraznil, že väzby s krajinou sú veľmi veľké. "Ak by sa však situácia v Česku dramaticky zhoršila, tak by sme museli pritvrdiť," uzavrel premiér.