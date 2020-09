Smrť Slováka v Belgicku rieši aj Čaputová: Ponuka pozostalým! Prezidentka chce posilniť dôveru v políciu

Prezidentka chce navrátiť dôveru verejnosti v políciu a tak sa rozhodla ponúknuť rodine Jozefa Chovanca pomoc. "Od začiatku som uvažovala, akým spôsobom by bolo možné rýchlemu a dôveryhodnému vyšetreniu tohto prípadu aj v očiach našej verejnosti napomôcť. Navrhla som teda, prostredníctvom právnych zástupcov, rodine pána Chovanca možnosť, aby sa súčasťou expertného tímu v Belgicku stal aj slovenský expert. Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla sa ju využiť. Som presvedčená, že tento krok môže pomôcť dôveryhodnosti vyšetrovania v očiach slovenskej aj belgickej verejnosti," povedala Čaputová a rodine vyjadrila úprimnú sústrasť.

Prezidentka viac podrobností neuviedla, pretože stále prebieha vyšetrovanie. "Na záver chcem ešte raz zopakovať, že podľa môjho presvedčenia môže prítomnosť nášho experta pomôcť lepšie objasniť okolnosti prípadu a priniesť viac dôvery v celý vyšetrovací proces, ako u nás doma, tak aj v Belgicku. A o to nám všetkým v prvom rade musí ísť," dodala Čaputová.

Jozef Chovanec (39) bol zatknutý 23. februára 2018 na letisku Charleroi, keď sa dostal do potýčky s letiskovou políciou. Podľa správ belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Zdroj: Reprofoto - Youtube/7sur7

Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde podľa pôvodných správ si spôsobil sebapoškodzujúce údery, čo si vyžiadalo opätovný zásah polície v snahe ho upokojiť. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. V stredu však viaceré belgické médiá upozornili na videozábery, podľa ktorých sa situácia odohrala ináč.

Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej

"V prvom rade chcem znovu vyjadriť sústrasť rodine pána Chovanca. Smrť, pri ktorej je podozrenie, že nastala v dôsledku policajného zákroku je neospravedlniteľná a zverejnené zábery zo zadržiavacej miestnosti museli vyvolať hnev a zdesenie v každom nás. Odsudzujem všetky formy policajnej brutality, nech sa deje voči akémukoľvek človeku a občanovi ktorejkoľvek krajiny. Po zverejnení záberov a po tom, čo som sa vôbec dozvedela o tomto prípade, som sa oň okamžite začala zaujímať. Napriek skutočnosti, že sa náš zastupiteľský úrad v Belgicku v tomto prípade od začiatku aktívne angažoval, je znepokojujúce, že prípad nebol za takú dlhú dobu riadne vyšetrený. Aj keď sa po zverejnení videa pohli veci dopredu a došlo v niektorých prípadoch k vyvodeniu personálnej zodpovednosti, pochybnosti o vyšetrovaní prípadu zostali a bude na prospech všetkých, aby boli podniknuté potrebné kroky, ktoré zvýšia dôveru u belgickej aj slovenskej verejnosti. Verím, že v tomto máme s belgickou stranou rovnaký cieľ aj rovnaké očakávania. Od začiatku som uvažovala, akým spôsobom by bolo možné rýchlemu a dôveryhodnému vyšetreniu tohto prípadu aj v očiach našej verejnosti napomôcť. Navrhla som teda, prostredníctvom právnych zástupcov, rodine pána Chovanca možnosť, aby sa súčasťou expertného tímu v Belgicku stal aj slovenský expert. Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla sa ju využiť. Som presvedčená, že tento krok môže pomôcť dôveryhodnosti vyšetrovania v očiach slovenskej aj belgickej verejnosti. Následne ako hlava štátu preto požiadam belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnili. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžem uviesť viac podrobností. Na záver chcem ešte raz zopakovať, že podľa môjho presvedčenia môže prítomnosť nášho experta pomôcť lepšie objasniť okolnosti prípadu a priniesť viac dôvery v celý vyšetrovací proces, ako u nás doma, tak aj v Belgicku. A o to nám všetkým v prvom rade musí ísť."