VEĽKÉ PÁTRANIE po Slovákovi Oliverovi (28) s komplickou: Vražda v Kanade, útek do východnej Európy!

Polícia 28. februára krátko po 19. hodine reagovala na streľbu v oblasti Arvin Avenue a Hilton Drive v Toronte. Na kraji cesty bola nájdená 26-ročná žena so strelným poranením. Vo vážnom stave ju záchranári previezli do nemocnice. Počas vyšetrovania objavili telo mŕtveho muža. Neskôr ho identifikovali ako 39-ročného Tylera Pratta z Vancouveru.

O niekoľko dní neskôr vydala polícia v súvislosti s incidentom zatykače na dvoch podozrivých, Olivera Karafu a Yun (Lucy) Lu Liovú. Všetci štyria zainteresovaní sa navzájom poznali. Dvojica mala odísť z miesta činu na bielom Land Roveri, ktorý polícia neskôr objavila. Liová a Karafa sa priatelia už od strednej školy.

Podľa Toronto Sun žijú Karafovi bohatí rodičia na Slovensku. Syna podporovali aj v čase, keď v roku 2012 opitý so svojím luxusným Range Roverom šoféroval v meste rýchlosťou vyše 150 km/h, narazil do stĺpa a o život na mieste prišiel 24-ročný spolujazdec David Chiang. Ten bol Karafovým osobným fitness trénerom. Z vozidla zostala iba kopa šrotu. Vinníka odsúdili na päť rokov väzenia.

Olivera na súd prišli podporiť zo Slovenska jeho rodičia aj sestra

Liovej rodine emigrovala do Toronta z Číny približne pred 20 rokmi. Ide o dcéru prominentnej miestnej podnikateľky Hong Wei „Winnie“ Liaovej, ktorej firma Respon International Group sa zaoberá finančným manažmentom a každoročne organizuje pompézne charitatívne gala podujatie. Má väzby na miestnych politkov aj čínskych diplomatov v Kanade. Podľa National Post sa na webových stránkach firmy napríklad pýši fotografiou, ako si potriasa rukami s premiérom Justinom Trudeauom.

Lucy Liová je však zaujímavá aj tým, že pochádza z trojčiat. Jedna z jej sestier bola minulý rok účastníčkou súťaže Miss World v Toronte. Všetky tri ženy spolu zvyknú pracovať ako "influencerky" a na Instagrame sa objavujú v plavkách, spodnej bielizni či inom oblečení. Liovej rodina je z toho, čo sa udialo, v šoku. Verí, že je mladá žena nevinná, ale prosí ju, aby sa vzdala a spolupracovala s políciou.

Detektívi v piatok varovali dvojicu na úteku: "Polícia v Hamiltone úzko spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a sme si istí, že naše vyšetrovanie povedie k zisteniu vášho miesta pobytu. Budeme vás naďalej neúnavne prenasledovať.“

