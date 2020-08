Automobilový gigant má na Slovensku ďalšie plány: Nová fabrika na ceste a vyše tisíc pracovných miest!

S informáciou prichádza portál MY Trenčín. Firma mala úradom predložiť svoj zámer, v ktorom by chcela vybudovať v už existujúcom priemyselnom parku v Hornej Strede nový závod. V ňom by sa vyrábali karosérie pre tieto automobily. Automobilka už vraj počíta so začiatkom výstavby v prvom štvrťroku 2024.

Vyše tisíc nových miest

Na stole je ešte žiadosť o posúdenie vplyvu na životné prostredie. V prípade stavebných prác sa hovorí o dĺžke dva a pol roka. Investícia pravdepodobne presiahne sumu 250 miliónov eur. Pracovné miesta by tak po vybudovaní závodu malo nájsť až 1200 ľudí.

V obci problém s výstavbou neočakávajú

Podľa starostu Hornej Stredy Ľubomíra Krajňanského sa neočakáva, že by stavba nového projektu nejakým spôsobom zasiahla do pokojného života v obci. Nezaťaží okolie ani hlukom a ani svetlom.

„Dokument sme zverejnili na internetovej stránke obce, obyvatelia sa k nemu môžu vyjadriť. Závod je ale dobre položený, jeho fungovanie nebude mať na obec žiadny vplyv. Obec bude z neho len profitovať, rovnako ako aj celý región,“ hovorí pre spomínaný portál starosta Krajňanský, ktorý už aj tuší, prečo si automobilka opäť vybrala tento región.

„V prvom rade je to výborná infraštruktúra, dostupnosť pozemku, tesná blízkosť k diaľnici D1 a k medzinárodnému letisku v Piešťanoch a aj fakt, že priemyselný areál sa nachádza mimo obce,“ myslí si starosta. V pláne je tiež výstavba centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby. Túto dokonca počas jesene podporil aj štát. Stimul vo výške až dvoch miliónov schválil ešte kabinet Petra Pellegriniho.

Sulík je za

Ďalší, kto víta túto výstavbu centra je minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík, ktorý schvaľuje investíciu v regióne. Okrem iného tak hodnotí aj preto, lebo pomoc má byť určená aj na vedu a výskum. „Región Považie má dobrú dopravnú infraštruktúru, je napojený na diaľničnú sieť, pôsobia tam desiatky subdodávateľov, čo z neho robí vhodnú lokalitu pre investície. Slovensko je zároveň jednou z najviac priemyselne orientovaných krajín EÚ a spolu s výrazným zlepšovaním podnikateľského prostredia sme atraktívnou krajinou pre investorov,“ myslí si minister Sulík.

Región rozhodne netrpí nezamestnanosťou

Firma Porsche už fabriku na Slovensku eviduje, a to v Dubnici nad Váhom. Ide o nástrojárňu, kde našlo prácu skoro 200 ľudí. Po spustení tejto výroby by mal počet zamestnancov ešte rásť, až by v roku 2040 mohol atakovať hranicu 1200. Pôjde tak o trojzmennú prevádzku. V okrese Nové Mesto nad Váhom je nezamestnanosť nad úrovňou 5 percent.