Premiér nemá zásluhy na nižšom prepade slovenskej ekonomiky, tvrdí Kamenický

BRATISLAVA - Dôvodom nižšieho prepadu slovenskej ekonomiky v porovnaní s predpokladmi bola okrem iného aj neznalosť budúceho vývoja, a teda nepresnosť odhadov. Premiér Igor Matovič (OĽANO) na tom nemá zásluhy a poďakovať by sa mal fabrikám a všetkým občanom Slovenska. V reakcii na vyjadrenia predsedu vlády to na sociálnej sieti uviedol poslanec Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický.

Ekonomika sa podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v druhom kvartáli prepadla o 12,1 %, čo je tak podľa analytikov aj podľa premiéra menej, ako sa očakávalo. Matovič v piatok (14. 8.) vyzdvihol, že za priaznivejší vývoj s vzhľadom na očakávania môže zvládnutie pandémie po medicínskej stránke.

Kamenický podotkol, že ide o najväčší pokles HDP v novodobej histórii Slovenska. Poukázal tiež na to, že odhady inštitúcií boli nepresné, pričom dôvodom bol veľký počet neznámych. Analytici preto podľa neho nevedeli reálne a presne odhadnúť dosahy krízy. "Tešiť sa z toho, že máme pokles (podotýkam pokles a nie rast) ekonomiky len o - 12,1 % namiesto – 15-19 % je detinské. Je to dané len vysoko nastavenou latkou a vysokou mierou nepresnosti," zdôraznil.

Doplnil, že hospodárstvo sa z dôvodu nového koronavírusu neprepadlo do takej krízy, ako sa pôvodne predpokladalo. Skonštatoval, že najmä analytici očakávali dlhodobú karanténu. Opozičný poslanec zároveň poznamenal, že ekonomika sa oživuje rýchlejšie, ako sa očakávalo a domáca spotreba ľudí sa výrazne neznížila. Aj vďaka tomu podľa jeho slov neklesol výber DPH.

Matovič by sa tak mal podľa Kamenického poďakovať fabrikám za to, že v druhom štvrťroku výrazne narástol export a že sa predzásobili materiálom ešte v prvom kvartáli. "Igor Matovič by sa mal najmä veľmi pekne poďakovať všetkým občanom Slovenska za to, že napriek kríze míňali peniaze v rovnakej miere ako doteraz," dodal Kamenický.

Z rýchleho odhadu ŠÚ SR, ktorý zverejnili v piatok, vyplýva, že slovenská ekonomika sa v druhom štvrťroku tohto roka medziročne prepadla o 12,1 %. Výsledok je podľa štatistikov lepší ako očakávania, a to vďaka júnovým výkonom ekonomiky.