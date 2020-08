Demisia vlády, vojenské cvičenie pri atómke aj vzbura v televízii: Situácia v Bielorusku sa dramatizuje

Podľa bieloruských zákonov vláda po zvolení nového prezidenta automaticky podáva demisiu. V súlade so zmieneným nariadením však musia premiér, podpredsedovia vlády, ministri i štátni tajomníci plniť svoje povinnosti dovtedy, kým prezident nevytvorí vládu novú.

Lukašenko pred dvoma dňami ohlásil, že vládny kabinet už má takmer sformovaný.

Lukašenko získal v prezidentských voľbách z 9. augusta 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie na poste hlavy štátu, ktorý zastáva už od roku 1994. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská získala 10,12 percenta hlasov.

Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb. Po ich zverejnení vypukli v Bielorusku okamžite pouličné protesty, voči ktorým zasiahli bezpečnostné zložky s nebývalou brutalitou. K dispozícii sú informácie o dvoch obetiach, tisíckach zadržaných a niekoľkých stovkách zranených.

Cichanovská ešte počas povolebnej noci odišla z Bieloruska do Litvy, kde už dávnejšie boli jej deti. Podľa svojich priaznivcov musela z vlasti ujsť pre nátlak zo strany Lukašenkovej vlády.

Z Litvy už Cichanovská zverejnila viacero videí, v ktorých vyjadrila podporu protestujúcim Bielorusom a vyzvala na zastavenie policajného násilia voči nim.

V pondelok tiež oznámila, že je pripravená viesť Bielorusko a zároveň vyzvala na "čo najskoršie" vyhlásenie nových volieb a "prepustenie všetkých politických väzňov".

Bielorusko plánuje od dnes začať štvordňové vojenské cvičenie v oblasti okolo mesta Grodno v blízkosti hraníc s Poľskom a Litvou a pri svojej jadrovej elektrárni. Napísala to agentúra Ria Novosti s odkazom na vyjadrenie tamojšieho ministerstva obrany. Armáda má v rámci cvičenia skúšať spôsoby posilnenia západnej hranice krajiny.

Lukašenko tvrdí, že sú protesty proti jeho režimu riadené zvonku, napríklad z Poľska, Holandska a Ukrajiny. Opakovane potom vyhlásil, že ho znepokojuje vojenské cvičenie síl NATO v Litve a v Poľsku, a že na neho pozerá ako na zbrojenie. "Tanky a lietadlá sú 15 minút letu od našich hraníc," povedal prezident.

Aliancia však v reakcii uviedla, že cieľom jej prítomnosti vo východnej Európe je len obrana. Litovskí činitelia potom vyhlásili, že sa cvičenie vykonáva na základe dlhodobého plánu a nemá so súčasným vývojom nič spoločné.

Zamestnanci bieloruskej štátnej televízie BT sú pripravení štrajkovať, oznámila podľa agentúry Ria Novosti televízna moderátorka a režisérka dvoch televíznych kanálov Natallja Bibikavová. V Reakciu na správu sa do redakcie televízie v sobotu vydali predsedníčka hornej komory parlamentu Natallja Kačanovová a prezidentská hovorkyňa Natallja Ejsmantová, aby tu situáciu urovnali.

Schôdza sa zamestnancami však neprebehla podľa ich predstáv a pred budovou televízie protestovala tisícka ľudí, ktorí požadovali neskreslené informovanie o súčasnom dianí v Bielorusku po spochybňovaných prezidentských voľbách.

Bibikavová pôvodne uviedla, že štrajk je plánovaný na pondelok, ale nespresnila, koľko ľudí sa ho má zúčastniť. Bibikavová zároveň oznámila, že po sobotňajších udalostiach nevie, čo bude ďalej.

Na prezidentovu hovorkyňu a na šéfku hornej komory parlamentu, ktoré sa vydali do sídla televízie jednať so zamestnancami, čakal už pri vchode dav, ktorý skandoval heslá "Pravdu!" a "Hanba!". Vnútri bolo okolo 200 ľudí, niektorí s transparentmi, a postupne prichádzali ďalší. Kačanovová schôdzu so zamestnancami začala slovami, že 80 percent Bielorusov volilo Lukašenka, načo ľudia v sále, ktorí Lukašenka nevolili, začali dvíhať ruky a ukázalo sa, že ich je väčšina.

"Ako to mohli dopustiť, prečo neukazujú pravdu?" povedala v nedeľu podľa portálu Tut.by Bibikavová, keď odchádzala kvôli svojmu synovi z budovy ešte pred skončením schôdze. "V pondelok sme chceli štrajkovať (...) Nech si napríklad dávajú staré filmy."

Jeden z účastníkov schôdze redaktorom Tut.by oznámil, že niektorí zamestnanci sa pýtali, prečo štátna televízia nezobrazuje pravdivo dianie v uliciach. Na to Kačanovová podľa portálu povedala: "Vaša konkurencia tiež všetko ukazuje len z jedného uhla." Podľa ďalších účastníkov schôdze varovali Kačanovová a Ejsmantová pred "rozhúpavaním loďky".

Medzitým sa pred budovou televízie zhromaždili ľudia, ktorí požadovali pravdivé informovanie o súčasnej situácii. Podľa Tut.by ich bola na mieste asi tisícka. Predsedníčka hornej komory parlamentu a prezidentská hovorkyňa odišli z budovy zadným vchodom.

K budove televízie prišiel tiež jeden z opozičných kandidátov volieb s transparentom "Ukážte ľuďom pravdu!" a vedúca štábu opozičného kandidáta Viktar Babaryky Marija Kalesnikavová. Kalesnikavová vyjadrila podporu "ľuďom, ktorí sa nachádzajú v budove a majú pred sebou ťažké rozhodnutie". Jeden z demonštrujúcich tiež umiestnil na budovu televízie historickú bielo-červenú vlajku.

Alexandr Lukašenko sa stretol s robotníkmi z istej fabriky. Ale veľmi si tým nepomohol. Ľudia na neho kričali: "Choď preč! Choď preč!"

