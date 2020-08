Desivá nehoda na východe: Nevinný šofér musel strhnúť volať, aby nezomrel! Vinník ani nezastavil

NIŽNÁ POLIANKA - Alkohol za volantom či mobil v ruke. Aj tieto okolnosti sa môžu podpísať pod dopravné nehody. Niekedy nezodpovední vodiči vyviaznu bez zranení, no v mnohých prípadoch majú na svedomí smrť nevinných ľudí, ktorí na cestách vôbec neriskovali. Prípad z Prešovského kraja je mrazivým príkladom toho, že smrť číha za rohom.

Vodič (61) Škody Felícia predbiehal medzi obcami Smilno a Nižná Polianka (okres Bardejov), pričom jazdil v protismere. Bezpečne zaradiť sa už nestihol, oprotiidúci šofér sa teda dostal do situácie, kedy musel okamžite reagovať. Nemal veľa možností.

Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj

Rozhodol sa strhnúť riadenie vpravo mimo cestu, pričom narazil do betónového priepustu. Ak by tak neurobil, došlo by k smrteľnej zrážke. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti.

Ani nezastavil

Po všetkom však vodič, ktorý zapríčinil nehodu, vôbec nezastavil. Pokračoval v jazde, akoby sa nič nestalo. Polícia ho však vypátrala. Ukázalo sa, že si pred jazdou vypil.

Zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj

Výsledok dychovej skúšky predstavoval 2,44 promile. "Nevinný šofér musel strhnúť volať, aby nezomrel," okomentovali ochrancovia zákona v príspevku. Udalosť našťastie nemala tragický koniec. Škody predbežne vyčíslili na dvetisíc eur. Vodič nateraz skončil v cele policajného zaistenia.